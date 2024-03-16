أولمبياد باريس – منتخب مصر في التصنيف الثالث ومواجهات صعبة تنتظره

السبت، 16 مارس 2024 - 14:52

كتب : FilGoal

ميكالي - الجهاز الفني منتخب مصر الأولمبي

أقيمت قرعة تصنيف أولمبياد باريس 2024 في سان دينيس في فرنسا.

وأوقعت منتخب مصر الأولمبي في التصنيف الثالث، وينتظر مواجهات صعبة ومثيرة خلال البطولة.

ويتولى البرازيلي روجيرو ميكالي تدريب المنتخب الأولمبي.

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وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول: فرنسا – بطل كأس آسيا تحت 23 عاما – والمركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما – الأرجنتين

التصنيف الثاني: إسبانيا – نيوزيلندا – باراجواي – المغرب

التصنيف الثالث: الولايات المتحدة الأمريكية – مصر – المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما – مالي

التصنيف الرابع: جمهورية الدومينيكان – الكيان الصهيوني – الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - أوكرانيا

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للأولمبياد بخوض بطولة غرب آسيا الدولية.

وتقام البطولة في السعودية ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

ويغادر المنتخب القاهرة يوم الاثنين المقبل إلى مدينة الأحساء لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي.

ويلتقي الفائز من مصر والإمارات مع الفائز من لقاء العراق وأستراليا فى نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هم: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.

ويسبق البعثة إلى السعودية محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان على ملاعب التدريب وأماكن الإقامة.

وشارك فى تدريب يوم الجمعة الماضي كل اللاعبين باستثناء المحترفين الثلاثة : عمر فايد وبلال مظهر ومصطفي اشرف المقرر انضمامهم يوم 17 مارس.

القائمة: علي الجابري وحمزة علاء و محمد سيحا فى حراسة المرمي، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد المغربي وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد عيد وأحمد محمود فى خط الدفاع ، ومحمود صابر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد عاطف ومصطفى سعد وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وإبراهيم عادل فى خط الوسط وأسامة فيصل ونادر فرج فى الهجوم .

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