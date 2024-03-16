ليكيب: كيلور نافاس قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

السبت، 16 مارس 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

هدف برناردو سيلفا في شباك كيلور نافاس

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن رغبة كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

كيلور نافاس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد نافاس مع باريس بنهاية الموسم الحالي ويحق للحارس الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

وفقا للصحيفة فإن نافاس قرر عدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان وقرر الرحيل عن الفريق.

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السبب الرئيسي لرحيل نافاس هو قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها الحارس الكوستاريكي منذ التعاقد مع جيانلويجي دوناروما في 2021.

نافاس انضم لباريس سان جيرمان في 2019 قادما من ريال مدريد مقابل 15 مليون جنيه.

في الموسم الماضي خرج نافاس معارا لنوتينجهام فورست الإنجليزي قبل أن يعود للفريق الفرنسي في بداية الموسم الحالي.

وفقا لليكيب فإن نافاس رفض الرحيل في شهر يناير الماضي رغم تلقيه بعض العروض وفضل الاستمرار حتى نهاية الموسم ليحصل على مكافأة التوقيع على عقده الأخير.

مع سان جيرمان توج نافاس بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرتين وكأس الدوري الفرنسي مرة وكأس السوبر الفرنسي 3 مرات بالإضافة لقيادة الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 والذي خسره ضد بايرن ميونيخ.

باريس سان جيرمان كيلور نافاس
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