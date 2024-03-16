بعد قرب انتهاء إعارته.. فيليكس يعلق على مستقبله مع برشلونة

علق جواو فيليكس لاعب برشلونة على مستقبله مع الفريق خاصة مع اقتراب نهاية إعارته.

ويلعب المهاجم في برشلونة معارا من أتليتكو مدريد وتنتهي إعارته في نهاية الموسم الجاري.

وقال اللاعب البرتغالي لشبكة دازن: "أصب كامل تركيزي مع الفريق، لا أفكر في مستقبلي الآن، لدينا بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لذلك لدينا فرصة لصنع التاريخ".

وأضاف "مباراة أتليتكو مدريد ستكون معقدة، وأسوأ ضدي، لكن يجب أن أتأقلم مع هذه الأمور، أحب المباريات الهامة وبالنسبة لي تعطيني حافز أكبر".

وسجل فيليكس هدفا في شباك فريقه السابق في مباراة الدوري الأول من الدوري الإسباني واحتفل أمام جماهيرهم ولذلك تعرض لهجوم قوي ومن المتوقع أن يواجه مضايقات خلال المباراة المقبلة ضد الروخيبلانكوس.

وأتم "مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة إذ الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، لكن أرى أن خوض مباراة الإياب على ملعبنا أمر جيد جدا".

ويلاقي برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.