علام: يجب أن يكون هناك تواجد جماهيري خلال بطولة العاصمة الإدارية

السبت، 16 مارس 2024 - 13:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جمال علام

شدد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة حضور الجماهير بكثافة خلال مباريات بطولة العاصمة الإدارية الودية.

وقال علام عبر قناة أون تايم سبورتس: "مصر قادرة على تنظيم أي بطولة على ملاعبها بأي توقيت".

وتابع "يجب أن يكون هناك تواجد جماهيري خلال مباريات العاصمة الإدارية ونريد أن نرى عودة الجماهير بكثافة خصوصا مع تواجد فرق كبيرة من قارات مختلفة".

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وواصل "سندعو العديد من نجوم الكرة المصرية السابقين لحضور مباريات البطولة".

وأضاف "فيتوريا قضى فترة جيدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم وكان بيننا تعاون كامل وفي النهاية الشؤون القانونية تعمل على حصول كل طرف على حقوقه سواء كانت حقوق الاتحاد أو حقوقه".

وأتم "يجب أن تتغير بعض البنود في اللائحة الأساسية غير الواضحة بما فيها بعض حقوق الأندية ولكن هذا يتوقف على رغبة الجمعية العمومية".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية والتي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 22 إلى 26 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر في البطولة ضد نيوزيلندا وفي حالة تحقيق الفوز سيواجه الفائز من مباراة كرواتيا ضد تونس.

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن المدرب الجديد والذي تم تعيينه خلفا لروي فيتوريا.

منتخب مصر بطولة العاصمة الإدارية الجديدة جمال علام
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