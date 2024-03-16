أتليتكو مدريد يفقد مدافعه قبل موقعة برشلونة

أعلن نادي أتليتكو مدريد تعرض ماريو هيرموسو لإصابة عضلية.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وحسب التقارير الإخبارية فالمدافع الإسباني سيغيب عن مباراة فريقه ضد برشلونة.

ولم يكشف الموقع الرسمي للنادي مدة غياب المدافع البالغ من العمر 28 عاما عن الفريق أو الإصابة العضلية من أي درجة.

وسيحصل هيرموسو على فترة راحة أثناء التوقف الدولي المقبل خلال شهر مارس الحالي للتعافي قبل عودة أتلتيكو للمنافسات في الأول من أبريل ضد فياريال.

وحسب موقع فوتبول إسبانيا إذا كانت الإصابة من الدرجة الأولى، فمن المرجح أن يغيب هيرموسو عن الملاعب لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

في حين أن الإصابة من الدرجة الثانية قد تجعله يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أسابيع، الأمر الذي ربما يبعده عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.