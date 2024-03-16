سكاي: ريال مدريد يستعد لخوض وديتين لتجهيز كورتوا وميليتاو

السبت، 16 مارس 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - تيبو كورتوا

يرتب ريال مدريد مباراتين وديتين من أجل تجهيز ثنائي الفريق تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو بدنيا وفنيا.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن ريال مدريد سيخوض وديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبل خلال شهر مارس الجاري لتجهيز كورتوا وميليتاو بشكل جيد والوقوف على حالتهما بشكل دقيق.

وأفادت الشبكة أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وجهازه الطبي يريدان عودتهما مرة أخرى في شهر أبريل المقبل، لكن دون أخذ أي مخاطر تعيق أو تأخر خوضهما للبماريات.

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وزف أنشيلوتي خبرا سعيدا لجماهير الفريق بعد الإعلان عن قرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعته في مواجهة مانشستر سيتي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا: "إيدر ميليتاو وتيبو كورتوا عادا للتدريبات الجماعية مع الفريق".

وأضاف "سنستغل التوقف الدولي لمنحهم بعض الوقت في مباريات ودية ثم يمكنهما العودة لدائرة الاختيار".

وأوضح "نخطط لتجهيزهما لمباراة بلباو دون أخذ أي مخاطرات، وأعتقد أنهما سيكونان حاضران".

ويعود الثنائي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

ومن المنتظر عودة الثنائي بعد التوقف الدولي، حيث يلعب مدريد ضد أتلتيك بلباو في 31 مارس.

وبعد ذلك يواجه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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