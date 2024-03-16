سبورت: عرض سعودي ضخم لبرشلونة من أجل ضم رافينيا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تلقي برشلونة عرضا ضخما من الدوري السعودي لضم رافينيا جناح الفريق.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

وفقا لسبورت فإن برشلونة تلقى عرضا في الأسبوع الماضي لضم رافينيا مقابل 80 مليون يورو لضمه بالموسم المقبل.

برشلونة لم يرد على العرض السعودي لضم اللاعب حتى الآن بسبب وجود الفريق في وسط فترة مهمة من الموسم.

اللاعب البرازيلي كانت قد تلقى عرضا من الدوري السعودي قبل بداية الموسم ولكن برشلونة رفض رحيله.

وأشارت سبورت إلى أن برشلونة سيكون بحاجة للتخلص من بعض اللاعبين عقب نهاية الموسم لضبط موارده المالية والإيفاء بشروط اللعب المالي النظيف.

على الجانب الآخر فإن اللاعب حتى الآن متمسك بالاستمرار في برشلونة وهو النادي الذي حلم بالتواجد في صفوفه منذ الصغر حسب تصريحاته.

وانضم رافينيا لبرشلونة في بداية الموسم الماضي قادما من ليدز يونايتد مقابل 57 مليون يورو.

البرازيلي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل خمسة أهداف وصنع 9 آخرين.