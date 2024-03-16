بوستيكوجلو: يجب احترام المشجعين "البلاستيك" لأنني ربما كذلك

السبت، 16 مارس 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

طالب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام احترام المشجعين البلاستيك على حد تعبيره.

ويطلق مصطلح المشجعين البلاستيك بشكل عالمي على الجماهير التي تذهب لحضور المباريات دون تشجيع، وكان جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا وآخرين يشتكون من ذلك دائما بسبب عدم تقديم المساندة.

وقال المدير الفني الأسترالي للصحفيين: "انظروا هذا أمر قاس حقا، وسأخبرك بالسبب، لأنني ربما أكون بلاستيكيا وسائحا لأنني كنت قادما من الجانب الآخر من العالم متحمسا حقا لكرة القدم".

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وأضاف "إذا تمكنت من رؤية مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان هذا هو العالم بالنسبة لي".

وأكمل "لذلك فإن تصنيف الناس على أنهم "بلاستيكيون" أو "سياح"، لا أعتقد أن هذا أمر عادل لمجرد أن الناس يعيشون في الجانب الآخر من العالم".

وتابع "توتنام لديه العديد من المشجعين في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم ولا تأتي لجميعهم فرصة لحضور مباريات، وأعتقد أننا يجب أن تكون لدينا دائما القدرة على استيعابهم ومنحهم هذا الشعور، وهذا لا يجعلهم أقل شغفا".

وأنهى حديثهم قائلا: "أعتقد أنه من عدم الاحترام حقا أن نطلق على المشجعين الذين هم على استعداد لتحمل تكاليف أموال باهظة كمشجعين بلاستيكيين، أنت لا تعرف مدى شغفهم بناديهم".

وأثير هذا الموضوع بسبب زيادة ثمن تذاكر المباريات من قبل إدارة توتنام وهو الأمر الذي أغضب الجماهير المحليين.

وأعلن النادي زيادة في أسعار التذاكر الموسمية بنسبة 6% الأربعاء الماضي بداية من الموسم المقبل بالإضافة إلى إلغاء الامتيازات الخاصة بمن هم فوق الـ65 عاما.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي اليوم.

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 53 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ولديه الفرصة اعتلاء المركز الرابع في حال الفوز.

بينما يأتي فولام في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة.

توتنام الدوري الإنجليزي فولام أنجي بوستيكوجلو
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