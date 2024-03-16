مواعيد مباريات السبت 16 مارس.. المحترفون وريال مدريد وسيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 16 مارس 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يشهد اليوم السبت بعض المباريات القوية للمحترفين في أوروبا وآسيا وكذلك لقاءات نارية في الدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 16 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب مصطفى محمد رفقة نانت، وكذلك أحمد حسن كوكا مع ألانيا سبور، وحمدي فتحي مع وأيضا طارق حامد مع ضمك، وأحمد حجازي رفقة اتحاد جدة

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ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

للاطلاع على جميع المباريات من هنا

الدوري الفرنسي

نانت × ستراسبورج.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على بي إن سبورتس 4.

الدوري التركي

ألانيا سبور × قيصري سبور.. تقام المباراة في تمام الساعة 12 ونصف ظهرا.

الدوري السعودي

الفتح × اتحاد جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة SSC Sport Extra 1.

الهلال × ضمك.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة SSC Sport 1.

دوري نجوم قطر

أم صلال × الوكرة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف وتذاع على قنوات بي إن سبورتس والكأس.

الدوري الإسباني

أوساسونا × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × نيوكاسل في دور ربع النهائي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

فولام × توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

دارمشتات × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

مانشستر سيتي أحمد حجازي كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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