مران منتخب مصر - الاستعدادات تتواصل للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية

السبت، 16 مارس 2024 - 01:34

كتب : FilGoal

حسام حسن - محمد الشامي - منتخب مصر

واصل منتخب مصر استعداداته لليوم الثالث بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وبدأ مران منتخب بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وتسديد على المرمى.

أخبار متعلقة:
رسالة دعم مشتركة من منتخبي مصر الأول والأولمبي لأحمد رفعت مران منتخب مصر - مشاركة 19 لاعبا في اليوم الثاني.. وحضور علام والعطار عمر خضر ومهاجم الزمالك.. قائمة منتخب مصر للشباب لخوض دورة الجزائر الودية مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم

وشهد المران حضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، كما عقد جلسة مع التوأم على هامش المران.

مصر تستضيف بطولة "العاصمة الإدارية الودية الدولية" بمشاركة منتخبات مصر، وتونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لـFilGoal.com: "إطلاق اسم العاصمة الإدارية على البطولة الودية التي ستقام في مصر جاء نظرا لأن الفرق المشاركة ستقيم في العاصمة الإدارية".

وأوضح "قررنا ذلك لتعريف الناس بحجم الإنجاز الذي حققته مصر في تلك المنطقة".

عضو اتحاد الكرة أكمل "مباريات البطولة حتى الآن محدد لها أن تقام في استاد القاهرة، لكننا ندرس حاليا ونحاول إتمام بعض التجهيزات لاحتمالية نقلها إلى ملعب العاصمة الإدارية".

وأتم "الفرق ستصل يوم 18 مارس على أن تكون مباراتي نصف النهائي يوم 22 مارس، ثم مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 26 من الشهر ذاته".

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

منتخب مصر مران منتخب مصر
نرشح لكم
رسالة دعم مشتركة من منتخبي مصر الأول والأولمبي لأحمد رفعت مران منتخب مصر - مشاركة 19 لاعبا في اليوم الثاني.. وحضور علام والعطار بدون الثلاثي المحترف.. أول تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة غرب آسيا اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تسمية البطولة بـ "العاصمة الإدارية".. وملعب المباريات عمر خضر ومهاجم الزمالك.. قائمة منتخب مصر للشباب لخوض دورة الجزائر الودية الاتحاد الكرواتي يصدر بيانا بشأن كأس العاصمة الإدارية مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول كواليس مكالمة كولر وحسام.. وموقف لاعبي الأهلي
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - الاستعدادات تتواصل للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية 31 دقيقة | منتخب مصر
اعتدوا عليه خارج مدرسة ابنه.. إيموبيلي يلجأ للقضاء بعد تعرضه لواقعة سيئة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يتفوقن على الزمالك في ختام الدوري 47 دقيقة | كرة يد
قبل التوقف الدولي.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا 57 دقيقة | الكرة المصرية
حلم دوري الأبطال مستمر.. بولونيا يخطف فوزا قاتلا أمام إمبولي في +94 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - فوز الاتحاد وخسارة الأهلي قبل قمة الجولة 13 في دوري السوبر ساعة | كرة سلة
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا.. وندى عباس تواصل المشوار ساعة | رياضات أخرى
أنشيلوتي يكشف أخبارا سارة لجماهير ريال مدريد.. ويرفض فكرة الانتقام من مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك