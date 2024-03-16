اعتدوا عليه خارج مدرسة ابنه.. إيموبيلي يلجأ للقضاء بعد تعرضه لواقعة سيئة

السبت، 16 مارس 2024 - 01:27

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي

يستعد شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو لاتخاذ إجراءات قانونية بعد تعرضه هو وعائلته لاعتداء جسدي ولفظي خارج مدرسة ابنه.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن إيموبيلي واجه موقفا سيئا للغاية رفقة زوجته جسيكا وابنه البالغ من العمر 4 سنوات.

وتعرض الثلاثي لاستهداف جسدي ولفظي من مجموعة أشخاص أمام مدرسة الطفل في العاصمة الإيطالية روما.

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وأصدرت وكالة سكارلوت المسؤولة عن إدارة حقوق اللاعب بيانا نيابة عنه لإدانة تلك الواقعة.

وحمل هذا البيان إدانة جزئية لوسائل الإعلام على ما عانى منه إيموبيلي وعائلته.

وقال البيان إن الواقعة أتت بعد "الكراهية التي تم حملها ودعمها من جانب بعض الصحف ووسائل الإعلام التي نشرت كلمات الكراهية تجاه شيرو إيموبيلي".

وسيتخذ إيموبيلي إجراءاته القانونية ضد الأشخاص مرتكبي الواقعة.

ويعيش لاتسيو عموما أيام صعبة في الآونة الأخيرة، حيث خرج من دور الـ 16 على يد بايرن ميونيخ، ثم خسر أمام أودينيزي في الدوري، ليعلن المدرب ماوريسيو ساري استقالته.

ويحتل لاتسيو المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة.

الدوري الإيطالي لاتسيو شيرو إيموبيلي
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