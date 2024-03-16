كرة يد - بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يتفوقن على الزمالك في ختام الدوري

حققت سيدات الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 37-22 في ختام الدوري المصري لـ كرة اليد سيدات.

وجاء ذلك خلال منافسات الدورة المجمعة الثانية والختامية من مرحلة حسم لقب دوري السيدات

وأقيمت منافسات الدورة المجمعة الثانية على صالة النادي الأهلي بالجزيرة بمشاركة أندية الأهلي والزمالك والشمس وسموحة.

وكانت المجمعة الأولى قد أقيمت على صالة نادي الشمس.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتفوق سيدات الأهلي بنتيجة 18-10 على الزمالك.

وحققت سيدات الأهلي الفوز بنتيجة 37-22 في النتيجة النهائية للقاء.

وحسمت سيدات الأهلي اللقب قبل جولتين على النهاية بالفوز على سموحة بنتيجة 29-26.

ورفعت سيدات الأهلي رصيدهن في ختام المسابقة لـ 24 نقطة.

ويأتي نادي سموحة في المركز الثاني برصيد 12 نقطة والشمس في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ويتذيل الزمالك الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحصد الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط بينما المهزوم بدون نقاط، أما في حال التعادل فيتم اللجوء لرميات الـ 7 أمتار الترجيحية ويحصد الفائز على نقطتين بينما الخاسر نقطة واحدة.

وحققت سيدات الأهلي الثنائية المحلية الموسم الماضي بالفوز بلقبي الدوري والكأس.