حلم دوري الأبطال مستمر.. بولونيا يخطف فوزا قاتلا أمام إمبولي في +94

السبت، 16 مارس 2024 - 01:07

كتب : FilGoal

بولونيا

واصل بولونيا مشواره من أجل خطف بطاقة التأهل لـ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز متأخر للغاية ضد إمبولي في افتتاح الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

بولونيا الذي يقوده تياجو موتا فنيا عزز تواجده في المركز الرابع من ترتيب الدوري ووصل للنقطة 54 بفارق 6 نقاط عن روما الخامس.

فيما قلص الفارق مع يوفنتوس لـ 4 نقاط فقط، حيث البيانكونيري لمواجهة جنوى.

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بينما تكبد إمبولي الهزيمة الثالثة على التوالي وبالنتيجة ذاتها 1-0، وتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

ويعد الموسم الجاري هو أكثر موسم حصد فيه بولونيا نقاطا في تاريخ مشاركته بالدوري الإيطالي منذ احتساب الفوز بـ 3 نقاط بالتساوي مع الموسم الماضي الذي حقق فيه الفريق 54 نقطة وأنهى المسابقة في المركز التاسع.

ولا زال يمتلك الروسوبلو فرصة لزيادة عدد النقاط في الجولات الـ9 المقبلة لتعزيز الرقم القياسي.

وأهدر ريكاردو أورسوليني فرصة التقدم في الدقيقة 86 بعدما سدد في مواجهة المرمى بعد عرضية من الجهة اليسرى أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 90+4 سجل جيوفاني فابيان هدف الفوز القاتل بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس ليخطف الـ 3 نقاط لفريقه.

ورفع فابيان لاعب الوسط البالغ 21 عاما رصيده التهديفي لـ 5 أهداف الموسم الجاري حيث لم يخسر بولونيا عندما يهز الشباك هذا الموسم.

وساهم فابيان في حصد فريقه لـ 12 نقطة الموسم الجاري بفضل أهدافه الحاسمة خلال 4 مباريات.

وسيلتقي بولونيا في الجولة المقبلة عقب العودة من التوقف الدولي مع ساليرنتانا متذيل ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويأمل بولونيا في التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 1964-65 الذي ودع فيه مبكرا من الأدوار التمهيدية على يد أندرلخت البلجيكي.

فيما سيحل إمبولي في سان سيرو ضيفا على إنتر متصدر الترتيب.

الدوري الإيطالي إمبولي بولونيا
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