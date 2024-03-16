كرة سلة - فوز الاتحاد وخسارة الأهلي قبل قمة الجولة 13 في دوري السوبر

فاز الاتحاد على الجزيرة وخسر الأهلي من سبورتنج في الجولة 12 بمرحلة المجموعات الترتيبية في دوري السوبر لكرة السلة.

وانتصر الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 92-85، فيما خسر الأهلي بنتيجة 92-82 من سبورتنج.

وفاز المصرية للاتصالات على سموحة بنتيجة 86-87 بعد الوصول لشوط خامس.

وأخيرا انتصر الزمالك بنتيجة 70-50 على هليوبوليس.

وانفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 23 نقطة ويأتي الأهلي خلفه برصيد 22 نقطة ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة:

1 - الاتحاد: 23 نقطة

2 - الأهلي: 22 نقطة

3 - الزمالك: 20 نقطة

4 - سبورتنج: 19 نقطة

5 - الجزيرة: 18 نقطة

6 - سموحة: 15 نقطة

7 - المصرية للاتصالات: 14 نقطة

8 - هليوبوليس: 13 نقطة

وستقام الجولة المقبلة 13 يوم الإثنين المقبل الموافق 18 مارس، حيث سيلتقي الأهلي مع الاتحاد في مباراة ستحدد مصير الصدارة.

وتقام المرحلة الترتيبية من دورين ذهابا وإيابا (14 جولة) لترتيب الفرق الثمانية.

وتقام بعد ذلك المباريات بداية من ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

إذ يلعب صاحب المركز الأول أمام الثامن، بينما الثاني ضد السابع ثم الثالث أمام السادس وأخيرا الرابع ضد الخامس.

وحقق فريق الأهلي الفوز بلقب الدوري بآخر نسختين أمام الاتحاد.