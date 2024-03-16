اسكواش - تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا.. وندى عباس تواصل المشوار
السبت، 16 مارس 2024 - 00:24
كتب : FilGoal
تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش 2024، فيما واصلت ندى عباس مشوارها في منافسات السيدات.
وتقام البطولة في لندن عاصمة إنجلترا في الفترة من 12 مارس وحتى 17 من الشهر الجاري.
وأقيمت الجمعة مواجهات ربع النهائي في منافسات الرجال والسيدات.
في الرجال انتصر مصطفى عسل بنتيجة 3 أشواط دون مقابل على الويلزي جويل ماكين.
What a start to the match 👏@mostafasal_ has taken an early lead in style as he faces on Wales' Joel Makin
Watch the quarter-final action live on @SquashTV 📺#OptasiaChampionships pic.twitter.com/O4Y9xUDVMN— PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 15, 2024
وانتصر كريم عبد الجواد حامل اللقب بنتيجة 3-2 على الإنجليزي محمد الشوربجي.
Just ridiculous from @karimabdelgawad 🤩
Watch the action live on @SquashTV 📺#OptasiaChampionships pic.twitter.com/qdEJdDUzL9— PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 15, 2024
وأخيرا فاز علي فرج لاعب وادي دجلة على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0.
Result: @OPTASIAsquash Men's Quarter-Final
🇪🇬 [1] @AliFarag beats [7] @maelshorbagy 🏴
3-0: 11-6, 11-9, 11-5 (40m)#OptasiaChampionships pic.twitter.com/ibfManC976— PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 15, 2024
وسيلتقي مصطفى عسل في نصف النهائي مع النوزيلندي بول كول.
فيما ستكون المباراة الثانية مصرية خالصة بين علي فرج وكريم عبد الجواد.
وفي منافسات السيدات ودعت هنا معتز بالخسارة من البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-0.
وانتصرت ندى عباس بنتيجة 3-2 على الويلزية تينيسي ميرفي وستلتقي جيليس في أولى مباريات المربع الذهبي.
Result: @OPTASIAsquash Women's Quarter-Final
🇪🇬 [3] Nada Abbas beats [5] @tesnimurphy 🏴
3-2: 7-11, 5-11, 11-5, 11-3, 11-4 (53m) #OptasiaChampionships pic.twitter.com/hlPWc1WPPU— PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 15, 2024
وستقام مباريات نصف النهائي للرجال والسيدات السبت 16 مارس حيث تبدأ في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتتواصل تباعا.