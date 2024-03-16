اسكواش - تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا.. وندى عباس تواصل المشوار

تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش 2024، فيما واصلت ندى عباس مشوارها في منافسات السيدات.

وتقام البطولة في لندن عاصمة إنجلترا في الفترة من 12 مارس وحتى 17 من الشهر الجاري.

وأقيمت الجمعة مواجهات ربع النهائي في منافسات الرجال والسيدات.

في الرجال انتصر مصطفى عسل بنتيجة 3 أشواط دون مقابل على الويلزي جويل ماكين.

What a start to the match 👏@mostafasal_ has taken an early lead in style as he faces on Wales' Joel Makin Watch the quarter-final action live on @SquashTV 📺#OptasiaChampionships pic.twitter.com/O4Y9xUDVMN — PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 15, 2024

وانتصر كريم عبد الجواد حامل اللقب بنتيجة 3-2 على الإنجليزي محمد الشوربجي.

وأخيرا فاز علي فرج لاعب وادي دجلة على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0.

وسيلتقي مصطفى عسل في نصف النهائي مع النوزيلندي بول كول.

فيما ستكون المباراة الثانية مصرية خالصة بين علي فرج وكريم عبد الجواد.

وفي منافسات السيدات ودعت هنا معتز بالخسارة من البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-0.

وانتصرت ندى عباس بنتيجة 3-2 على الويلزية تينيسي ميرفي وستلتقي جيليس في أولى مباريات المربع الذهبي.

وستقام مباريات نصف النهائي للرجال والسيدات السبت 16 مارس حيث تبدأ في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتتواصل تباعا.