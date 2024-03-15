رونالدو 50 يبتعد بـ النصر ويُكبد أهلي جدة خسارته الأول على ملعبه في الدوري

سقط الأهلي على ملعبه لأول مرة الموسم الجاري في الدوري السعودي بالخسارة من النصر بفضل هدف كريستيانو رونالدو في قمة الجولة 24.

سجل رونالدو هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء.

وكان الأهلي رفقة الهلال الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا على ملعبهما في الدوري السعودي الموسم الجاري.

الأهلي توقف رصيده عند 7 انتصارات و4 تعادلات قبل تلقي الهزيمة الأولى على ملعبه مدنية الملك عبد الله الرياضية.

الفوز أبعد النصر في المركز الثاني عن الأهلي، حيث ارتفع رصيده لـ 56 نقطة بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما ظل الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

التشكيل

بدأ النصر بثلاثي هجومي مكون من: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.

فيما تواجد فراس البريكان في هجوم الأهلي ومن خلفه، رياض محرز - روبرتو فيرمينو - ألان سان ماكسيمان.

وصف المباراة

أشهر الحكم بطاقة صفراء مبكرة لروجر إيبانيز في الدقيقة 12 بعد تدخل قوي على ساديو ماني.

ظلت المباراة هادئة ودون فرص محققة حتى الدقيقة 37 عندما اهتزت العارضة بعد ارتطام الكرة إثر رأسية مريي ديميرال بها.

وفي الدقيقة 42 سجل كريستيانو رونالدو هدفا بعد مراوغة ميندي وسجل في الشباك بعد العودة لتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل.

شوط أول انتهى بتسديدتين فقط خارج القائمين والعارضة.

وفي الدقيقة 57 سجل روبرتو فيرمينو هدف الأهلي الأول بعد عرضية أرضية من رياض محرز.

وتدخلت تقنية الفيديو مجددا وألغت الهدف بداعي التسلل على الهداف البرازيلي.

وطالب لاعبو النصر باحتساب ركلة جزاء لصالح سامي النجعي بعد تدخل قوي من إيبانيز، وعاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو وبالفعل احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 67.

انبرى كالعادة لها رونالدو وسجلها في الشباك وأصبح البرتغالي ثالث لاعب يسجل للنصر في شباك الأهلي ذهابا وإيابا بالدوري السعودي بعد أندرسون تاليسكا ومحمد السهلاوي.

كما ابتعد في الصدارة برصيد 23 هدفا بفارق 3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ 20 هدفا.

وهدف يحمل الرقم 50 له في جميع المسابقات بقميص النصر.

كثف لاعبو الأهلي محاولاتهم الهجومية على مرمى دافيد أوسبينا، الذي تألق رفقة دفاعه في الزود عن مرماه.

ومنع الحارس الكولومبي في الدقيقة 87 تصويبة قوية من فرانك كيسي.

وعلت رأسية فهد الرشيدي أعلى العارضة بعد عرضية محرز لتنتهي المباراة بفوز النصر في ملعب الأهلي.