رسالة دعم مشتركة من منتخبي مصر الأول والأولمبي لأحمد رفعت

أرسل منتخبا مصر الأول والأولمبي رسالة دعم لأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر عقب سقوطه في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: "كل دعواتنا لك لتعود أولا لنفسك ولأهلك بخير ثم تعود بإذن الله أفضل مما سبق وتكون معنا في المنتخب"

في الإطار ذاته قال إبراهيم حسن مدير المنتخب: "ألف سلامة وبإذن الله تعود أفضل مما سبق وتكون في المنتخب وأحد أعمدته الرئيسية".

وأضاف "أنت لاعب جميل وكلنا وراءك وندعي لك".

وتحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بالعربية قائلا: "ربنا معاك".

وظهر في الفيديو حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

كما ظهر محمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس مدافعو الأهلي وحمزة علاء حارس الأحمر ومحمد شحاتة مدافع الزمالك، وأحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر وزميل رفعت في الفريق.

وأخيرا ظهر محمد عواد حارس مرمى الزمالك وإبراهيم عادل جناح بيراميدز.

وتعرض رفعت لأزمة قلبية أدت لسقوطه في نهاية مباراة فيوتشر أمام الاتحاد، وتم نقله للمستشفى على الفور.