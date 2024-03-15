رسالة دعم مشتركة من منتخبي مصر الأول والأولمبي لأحمد رفعت

الجمعة، 15 مارس 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أرسل منتخبا مصر الأول والأولمبي رسالة دعم لأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر عقب سقوطه في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: "كل دعواتنا لك لتعود أولا لنفسك ولأهلك بخير ثم تعود بإذن الله أفضل مما سبق وتكون معنا في المنتخب"

في الإطار ذاته قال إبراهيم حسن مدير المنتخب: "ألف سلامة وبإذن الله تعود أفضل مما سبق وتكون في المنتخب وأحد أعمدته الرئيسية".

أخبار متعلقة:
هيثم عرابي يكشف عبر في الجول آخر تطورات حالة أحمد رفعت الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة مودرن فيوتشر: حالة أحمد رفعت تحسنت.. واللاعب كان يعاني من ضغوط الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل

وأضاف "أنت لاعب جميل وكلنا وراءك وندعي لك".

وتحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بالعربية قائلا: "ربنا معاك".

وظهر في الفيديو حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

كما ظهر محمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس مدافعو الأهلي وحمزة علاء حارس الأحمر ومحمد شحاتة مدافع الزمالك، وأحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر وزميل رفعت في الفريق.

وأخيرا ظهر محمد عواد حارس مرمى الزمالك وإبراهيم عادل جناح بيراميدز.

وتعرض رفعت لأزمة قلبية أدت لسقوطه في نهاية مباراة فيوتشر أمام الاتحاد، وتم نقله للمستشفى على الفور.

أحمد رفعت الدوري المصري مودرن فيوتشر منتخب مصر منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
4 مباريات ودية لـ الاتحاد استعدادا لمواجهة المصري خبر في الجول - الفصل الأخير.. وصول الفلسطيني خالد النبريص لإتمام العودة إلى الإسماعيلي خبر في الجول - المدرب الخامس هذا الموسم.. كشري يتوصل لاتفاق لتدريب الداخلية هيثم عرابي يكشف عبر في الجول آخر تطورات حالة أحمد رفعت المصري يعلن إصابة أحمد أيمن منصور بقطع في الرباط الصليبي الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة مران الأهلي - بدون الدوليين.. مواصلة التدريبات الجماعية المصري يعلن الاتفاق مع شركة "بوما" لتوريد ملابس فرق النادي
أخر الأخبار
رسالة دعم مشتركة من منتخبي مصر الأول والأولمبي لأحمد رفعت 21 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة تغيير ملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: مواجهة ريال مدريد أصبحت "تقليدا".. وسأركز في آخر 3 أسابيع من الموسم 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الاختبار الأخير.. سيمبا ينتصر في الدوري بثنائية على ماشوجا ساعة | الكرة الإفريقية
4 مباريات ودية لـ الاتحاد استعدادا لمواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
انتهت كلاسيكو السعودية - أهلي جدة (0)-(1) النصر.. فوز بقدم رونالدو 2 ساعة | سعودي في الجول
قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة خلال وديتي فنزويلا والإكوادور في أمريكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وفيرمينو ومحرز أساسيان مع أهلي جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك