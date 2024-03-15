ريال مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة تغيير ملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لـ ريال مدريد حقيقة إمكانية تغيير ملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأسباب أمنية.

وسيلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في إسبانيا يوم 9 أبريل المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وفي اليوم التالي سيلتقي أتليتكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو مع بوروسيا دورتموند.

وأوضحت قناة "جول" الإسبانية في وقت سابق عقب إقامة قرعة ربع نهائي دوري الأبطال أن ملاعب المباريات من الممكن أن تتغير بسبب طلبات من السلطات الأمنية في إسبانيا.

وقال كاميلو لـ FilGoal.com: "لم نطلب خوض مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي في مدريد، بسبب خوض أتلتيكو مدريد مباراة الذهاب في مدريد".

وشدد "ولم يتم إبلاغنا بأي تغيير حول ملعب المباراة".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن وفد حكومة مدريد ضمن الأمن اللازم للسماح بذلك.

ولا يفضل يويفا إقامة مباريات مهمة في نفس المدينة اليوم ذاته أو خلال يومين متتاليين لأسباب أمنية، حتى لا يتواجد مشجعو 4 فرق في نفس المدينة خلال نفس الوقت.

وسبق أن تكرر نفس الأمر في موسم 2021-22 عندما التقى ريال مدريد مع تشيلسي في ربع النهائي يوم 12 أبريل وتبعه أتليتكو مدريد في اليوم التالي ضد مانشستر سيتي.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالتالي:

أرسنال × بايرن ميونيخ

أتليتكو مدريد × بوروسيا دورتموند

ريال مدريد × مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان × برشلونة

وجاء قرعة نصف النهائي كالتالي:

الفائز من (أتليتكو مدريد × بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان × برشلونة)

الفائز من سيواجه الفائز من (أرسنال × بايرن ميونيخ) سيواجه الفائز (ريال مدريد × مانشستر سيتي)