4 مباريات ودية لـ الاتحاد استعدادا لمواجهة المصري

يستعد نادي الاتحاد السكندري لخوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الجاري استعدادا لمواجهة المصري.

ويستعد زعيم الثغر بقيادة طارق العشري لمواجهة المصري في الجولة 17 من الدوري يوم 1 أبريل المقبل.

ويخوض الاتحاد مواجهات ضد سبورتنج وسموحة وفاركو ويختتمها بلقاء بروكسي.

ويمتلك الاتحاد في صفوفه المهدي سليمان الذي انضم لمعسكر منتخب مصر، وكريستوفاو مابولولو مهاجم أنجولا الذي انضم لمنتخب بلاده في التوقف الدولي الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 14 مباراة في ترتيب الدوري.

بينما يتصدر المصري الترتيب برصيد 27 نقطة من 24 مباراة.

وانتهت المباراة الأخيرة للاتحاد بالتعادل السلبي مع مودرن فيوتشر بعدما رفض لاعبي الفريقين استكمال اللقاء عقب سقوط أحمد رفعت لاعب الأخير مغشيا عليه قبل نهاية المباراة.

يذكر أن كلا الفريقان ودع بطولة كأس الرابطة المصرية من دور الـ 16.