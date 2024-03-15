4 مباريات ودية لـ الاتحاد استعدادا لمواجهة المصري

الجمعة، 15 مارس 2024 - 21:19

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

يستعد نادي الاتحاد السكندري لخوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الجاري استعدادا لمواجهة المصري.

ويستعد زعيم الثغر بقيادة طارق العشري لمواجهة المصري في الجولة 17 من الدوري يوم 1 أبريل المقبل.

ويخوض الاتحاد مواجهات ضد سبورتنج وسموحة وفاركو ويختتمها بلقاء بروكسي.

أخبار متعلقة:
تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور تألق أبو جبل يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والبنك الأهلي خلال التوقف الدولي.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر 2023-24 دياب: قرار مضاعفة الجماهير يبدأ من الجولة 13.. وأدرس قرار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

ويمتلك الاتحاد في صفوفه المهدي سليمان الذي انضم لمعسكر منتخب مصر، وكريستوفاو مابولولو مهاجم أنجولا الذي انضم لمنتخب بلاده في التوقف الدولي الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 14 مباراة في ترتيب الدوري.

بينما يتصدر المصري الترتيب برصيد 27 نقطة من 24 مباراة.

وانتهت المباراة الأخيرة للاتحاد بالتعادل السلبي مع مودرن فيوتشر بعدما رفض لاعبي الفريقين استكمال اللقاء عقب سقوط أحمد رفعت لاعب الأخير مغشيا عليه قبل نهاية المباراة.

يذكر أن كلا الفريقان ودع بطولة كأس الرابطة المصرية من دور الـ 16.

الاتحاد الدوري المصري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - الفصل الأخير.. وصول الفلسطيني خالد النبريص لإتمام العودة إلى الإسماعيلي خبر في الجول - المدرب الخامس هذا الموسم.. كشري يتوصل لاتفاق لتدريب الداخلية هيثم عرابي يكشف عبر في الجول آخر تطورات حالة أحمد رفعت المصري يعلن إصابة أحمد أيمن منصور بقطع في الرباط الصليبي الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة مران الأهلي - بدون الدوليين.. مواصلة التدريبات الجماعية المصري يعلن الاتفاق مع شركة "بوما" لتوريد ملابس فرق النادي لاعب الجونة يكشف لـ في الجول سبب عدم احتفاله بهدفه ضد الزمالك
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الاختبار الأخير.. سيمبا ينتصر في الدوري بثنائية على ماشوجا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
4 مباريات ودية لـ الاتحاد استعدادا لمواجهة المصري 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كلاسيكو السعودية - أهلي جدة (0)-(0) النصر.. بداية الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة خلال وديتي فنزويلا والإكوادور في أمريكا ساعة | الكرة الأوروبية
كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وفيرمينو ومحرز أساسيان مع أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
موعد مباراتي برشلونة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية 3 ساعة | سعودي في الجول
البليهي: أستفز ميسي ورونالدو بهذه الطريقة.. وحمد الله أخطر من بنزيمة 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك