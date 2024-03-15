قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة خلال وديتي فنزويلا والإكوادور في أمريكا

اختار لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ منتخب إيطاليا قائمة مكونة من 28 لاعبا لخوض وديتين ضد فنزويلا والإكوادور وديا خلال التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة انضمام 3 لاعبين لأول مرة وهم راؤول بيلانوفا ظهير تورينو، ومايكل فولورونشو المعُار من نابولي لهيلاس فيرونا، ومهاجم أودينيزي لورينزو لوكا.

وسيخوض منتخب إيطاليا بطل أوروبا الوديتين في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في يورو 2024 بالصيف المقبل.

وجاءت قائمة الأتزوري:

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹 La lista dei 2️⃣8️⃣ convocati del Ct Luciano #Spalletti per le amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador ⚽️💙#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/MDmH4k36ft — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 15, 2024

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – أليكس ميريت (نابولي) – جوجيليمو فيكاريو (توتنام) - ماركو كارينسيكي (أتالانتا).

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (إنتر) - أليساندرو باستوني (إنتر) - راؤول بيلانوفا (تورينو) - أليساندرو بونجيورونو (تورينو) - أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - ماتيو دارميان (إنتر) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) - فيدريكو ديماركو (نابولي) - ماتيو سكالفيني (أتالانتا) - ديستني أودوجي (توتنام)

الوسط: دافيد فراتيسي (إنتر) – جورجينيو (أرسنال) – أليساندرو لوكاتيلي (يوفنتوس) – لورينزو بيليجريني (روما) – نيكولو باريلا (إنتر) - جياكومو بونافينتورا (فيورنتينا) - مايكل فولورونشو (هيلاس فيرونا)

الهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس) - نيكولو زانيولو (أستون فيلا) - ريكاردو أروسوليني (بولونيا) - لورينزو لوكا (أودينيزي) – جياكومو راسبادوري (نابولي) – ماتيو ريتيجي (جنوى الإيطالي) – ماتيا زاكاني (لاتسيو).

بطل أوروبا يتواجد في مجموعة نضم ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا في البطولة التي تستضيفها ألمانيا خلال الصيف المقبل.