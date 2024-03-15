كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وفيرمينو ومحرز أساسيان مع أهلي جدة

يقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر الأساسي خلال المواجهة المرتقبة أمام أهلي جدة.

ويلعب النصر أمام أهلي جدة ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: أليكس تيليس - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

الهجوم: ساديو ماني - رونالدو - عبد الرحمن غريب.

في المقابل يعتمد ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة على الثنائي رياض محرز وروبرتو فيرمينو في قيادة تشكيل فريقه أمام النصر.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - سعد بالعبيد

خط الوسط: علي الأسمري - فرانك كيسي

أمامهما: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - ألان سان ماكسيمان

خط الهجوم: فراس البريكان

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق أقل 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.