موعد مباراتي برشلونة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي أبطال أوروبا

كشف نادي برشلونة عن موعد مباراتي باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة مواجهة باريس سان جيرمان ذهابا يوم 1 أبريل المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس مباراة ذهاب ربع النهائي.

فيما تقام مباراة العودة بستاد لويس كومبانيس الأولمبي يوم 16 أبريل المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالتالي:

أرسنال × بايرن ميونيخ

أتليتكو مدريد × بوروسيا دورتموند

ريال مدريد × مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان × برشلونة

وجاء قرعة نصف النهائي كالتالي:

الفائز من (أتليتكو مدريد × بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان × برشلونة)

الفائز من سيواجه الفائز من (أرسنال × بايرن ميونيخ) سيواجه الفائز (ريال مدريد × مانشستر سيتي)