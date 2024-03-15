البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية

كشف فراس البريكان مهاجم أهلي جدة عن الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية.

وانضم البريكان لصفوف أهلي جدة بداية الموسم الحالي قادما من الفتح.

وقال البريكان عبر قناة إم بي سي مصر: "إذا اتيحت لي الفرصة باللعب في الدوري المصري سأختار الأهلي. الأهلي الأكثر شعبية في السعودية".

وعن رأيه في انتقال محمد صلاح للدوري السعودي "أتمنى انتقال محمد صلاح للدوري السعودي ومزاملتي في أهلي جدة".

وشدد "صلاح يستحق الحصول على مبالغ كبيرة. بنزيمة حصل على أموال طائلة ولم يقدم الكثير".

يذكر أن صلاح كان قريبا من الانتقال لصفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي قبل أن يصر مدرب ليفربول يورجن كلوب على استمراره.

في المقابل انتقل كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد لكنه لا يمر بأفضل فتراته مع حامل لقب الدوري السعودي.

البريكان صاحب الـ23 عاما سجل 12 هدفا خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي وهو هداف اللاعبين المحليين.

فيما يتصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر جدول ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا.