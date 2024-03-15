البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية

الجمعة، 15 مارس 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

فراس البريكان - أهلي جدة

كشف فراس البريكان مهاجم أهلي جدة عن الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية.

وانضم البريكان لصفوف أهلي جدة بداية الموسم الحالي قادما من الفتح.

وقال البريكان عبر قناة إم بي سي مصر: "إذا اتيحت لي الفرصة باللعب في الدوري المصري سأختار الأهلي. الأهلي الأكثر شعبية في السعودية".

أخبار متعلقة:
البليهي: أستفز ميسي ورونالدو بهذه الطريقة.. وحمد الله أخطر من بنزيمة الكشف عن طاقم تحكيم الأهلي أمام سيمبا في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا كما انفرد في الجول - قندوسي على رأس قائمة بيتكوفيتش الأولى مع الجزائر ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن العنصرية ضد فينسيوس

وعن رأيه في انتقال محمد صلاح للدوري السعودي "أتمنى انتقال محمد صلاح للدوري السعودي ومزاملتي في أهلي جدة".

وشدد "صلاح يستحق الحصول على مبالغ كبيرة. بنزيمة حصل على أموال طائلة ولم يقدم الكثير".

يذكر أن صلاح كان قريبا من الانتقال لصفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي قبل أن يصر مدرب ليفربول يورجن كلوب على استمراره.

في المقابل انتقل كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد لكنه لا يمر بأفضل فتراته مع حامل لقب الدوري السعودي.

البريكان صاحب الـ23 عاما سجل 12 هدفا خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي وهو هداف اللاعبين المحليين.

فيما يتصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر جدول ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا.

فراس البريكان أهلي جدة
نرشح لكم
كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وفيرمينو ومحرز أساسيان مع أهلي جدة البليهي: أستفز ميسي ورونالدو بهذه الطريقة.. وحمد الله أخطر من بنزيمة الدوري السعودي - الكشف عن موقف طارق حامد من مواجهة الهلال مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي بمشاركة متأخرة لمصطفى وشريف.. الأخدود يفرض التعادل على الخليج في الدوري السعودي هندرسون: الدوري السعودي لم يناسبني.. وسعيد في مشروع أياكس دوري أبطال آسيا - كل ما تريد معرفته عن نصف النهائي مدة غيابه صادمة.. اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة فابينيو
أخر الأخبار
كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وفيرمينو ومحرز أساسيان مع أهلي جدة 32 دقيقة | سعودي في الجول
موعد مباراتي برشلونة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية ساعة | سعودي في الجول
البليهي: أستفز ميسي ورونالدو بهذه الطريقة.. وحمد الله أخطر من بنزيمة ساعة | سعودي في الجول
الكشف عن طاقم تحكيم الأهلي أمام سيمبا في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
كما انفرد في الجول - قندوسي على رأس قائمة بيتكوفيتش الأولى مع الجزائر 3 ساعة | الكرة المصرية
ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن العنصرية ضد فينسيوس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - الكشف عن موقف طارق حامد من مواجهة الهلال 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك