البليهي: أستفز ميسي ورونالدو بهذه الطريقة.. وحمد الله أخطر من بنزيمة

كشف علي البليهي مدافع منتخب السعودية ونادي الهلال عن الطريقة التي يستفز بها الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتشهد مباراة الهلال أمام النصر مناوشات مستمرة بين البليهي ورونالدو، فيما دخل في مشادة مع ميسي خلال مواجهة السعودية أمام الأرجنتين.

وقال علي البليهي عبر إم بي سي مصر: "عندما أواجه ميسي استفزه وأخبره بأن رونالدو هو الأفضل والعكس يحدث عندما أواجه رونالدو".

وأثار البليهي جدلا واسعا عقب لقطته الشهيرة مع ليونيل ميسي خلال فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعدما حل رابعا في المجموعة التي ضمت الأرجنتين (الفائز باللقب) وبولندا والمكسيك.

وكان البليهي قد قال عن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو "صفقة رونالدو ستفيد الكرة السعودية، لأنه واحد من أفضل اللاعبين حول العالم".

وشدد "أنا لا أخشى إلا من نفسي فقط. ورونالدو سيعلم من هو البليهي إذا كنت في كامل قوتي".

كما كشف مدافع الهلال عن المهاجم الأخطر في الدوري السعودي وأجاب "تاليسكا أم بنزيمة ام البريكان؟ كلهم عاديين. عبد الرزاق حمد الله أخطر منهم".

ويلعب البليهي في صفوف الهلال منذ صيف 2017 قادما من الفتح.

وحصل البليهي على 10 ألقاب رفقة الزعيم أبرزهم لقبي دوري أبطال آسيا 2019-2021.