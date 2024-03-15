البليهي: أستفز ميسي ورونالدو بهذه الطريقة.. وحمد الله أخطر من بنزيمة

الجمعة، 15 مارس 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

علي البليهي وميسي

كشف علي البليهي مدافع منتخب السعودية ونادي الهلال عن الطريقة التي يستفز بها الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتشهد مباراة الهلال أمام النصر مناوشات مستمرة بين البليهي ورونالدو، فيما دخل في مشادة مع ميسي خلال مواجهة السعودية أمام الأرجنتين.

وقال علي البليهي عبر إم بي سي مصر: "عندما أواجه ميسي استفزه وأخبره بأن رونالدو هو الأفضل والعكس يحدث عندما أواجه رونالدو".

أخبار متعلقة:
الكشف عن طاقم تحكيم الأهلي أمام سيمبا في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا الدوري السعودي - الكشف عن موقف طارق حامد من مواجهة الهلال كما انفرد في الجول - قندوسي على رأس قائمة بيتكوفيتش الأولى مع الجزائر ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن العنصرية ضد فينسيوس

وأثار البليهي جدلا واسعا عقب لقطته الشهيرة مع ليونيل ميسي خلال فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعدما حل رابعا في المجموعة التي ضمت الأرجنتين (الفائز باللقب) وبولندا والمكسيك.

مشادة بين رونالدو والبليهي في مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي (فيديو) | كورة كورنر

وكان البليهي قد قال عن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو "صفقة رونالدو ستفيد الكرة السعودية، لأنه واحد من أفضل اللاعبين حول العالم".

وشدد "أنا لا أخشى إلا من نفسي فقط. ورونالدو سيعلم من هو البليهي إذا كنت في كامل قوتي".

كما كشف مدافع الهلال عن المهاجم الأخطر في الدوري السعودي وأجاب "تاليسكا أم بنزيمة ام البريكان؟ كلهم عاديين. عبد الرزاق حمد الله أخطر منهم".

ويلعب البليهي في صفوف الهلال منذ صيف 2017 قادما من الفتح.

وحصل البليهي على 10 ألقاب رفقة الزعيم أبرزهم لقبي دوري أبطال آسيا 2019-2021.

ميسي رونالدو علي البليهي
نرشح لكم
مباشر كلاسيكو السعودية - أهلي جدة (0)-(1) النصر.. دقائق أخيرة مثيرة كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وفيرمينو ومحرز أساسيان مع أهلي جدة البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية الدوري السعودي - الكشف عن موقف طارق حامد من مواجهة الهلال مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي بمشاركة متأخرة لمصطفى وشريف.. الأخدود يفرض التعادل على الخليج في الدوري السعودي هندرسون: الدوري السعودي لم يناسبني.. وسعيد في مشروع أياكس دوري أبطال آسيا - كل ما تريد معرفته عن نصف النهائي
أخر الأخبار
رسالة دعم مشتركة من منتخبي مصر الأول والأولمبي لأحمد رفعت 13 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة تغيير ملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: مواجهة ريال مدريد أصبحت "تقليدا".. وسأركز في آخر 3 أسابيع من الموسم 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الاختبار الأخير.. سيمبا ينتصر في الدوري بثنائية على ماشوجا ساعة | الكرة الإفريقية
4 مباريات ودية لـ الاتحاد استعدادا لمواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
مباشر كلاسيكو السعودية - أهلي جدة (0)-(1) النصر.. دقائق أخيرة مثيرة 2 ساعة | سعودي في الجول
قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة خلال وديتي فنزويلا والإكوادور في أمريكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وفيرمينو ومحرز أساسيان مع أهلي جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك