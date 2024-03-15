الكشف عن طاقم تحكيم الأهلي أمام سيمبا في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا

الجمعة، 15 مارس 2024 - 17:54

كتب : محمد عبد العظيم

توم أبونجيل - أحمد حجازي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن مواجهة الأهلي متصدر المجموعة الرابعة امام سيمبا وصيف المجموعة الثانية.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع النهائي كاملا كالتالي:

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حكم ساحة: توم أبو نجيل (جنوب إفريقيا)

مساعد أول: زاخيلي سويلا (جنوب إفريقيا)

مساعد ثان: يمبيناينا اندرياتياناريفيلو (مدغشقر)

حكم رابع: الفريد تشافاني (جنوب إفريقيا)

تقنية الفيديو: الموريتاني دحان بيدا ويعاونه أحمد امتيزال هيرال من موريشيوس.

وسبق أن أدار الحكم توم أبو نجيل، مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

وأوضح مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف" في وقت سابق في تصريحات لـ FilGoal.com، أن مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 29 مارس، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأضاف المصدر أن كاف حدد موعد مباريات الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

كما أوضح المصدر، أن مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

وتأهل الأهلي لدور الـ8 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما حل سيمبا ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ليتأهل بفارق الأهداف على حساب الوداد المغربي.

الأهلي سيمبا
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