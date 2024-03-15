الدوري السعودي - الكشف عن موقف طارق حامد من مواجهة الهلال
الجمعة، 15 مارس 2024 - 16:06
كتب : FilGoal
تأكد الجهاز الفني لنادي ضمك بقيادة كوزمين كونترا من جاهزية طارق حامد لخوض مواجهة الهلال المرتقبة.
ويلعب ضمك أمام الهلال غدا السبت ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.
وبحسب صحيفة "مكة" السعودية، فإن طارق حامد بات جاهزا لخوض مواجهة الهلال.
وأوضحت التقارير أن كوزمين حصل على الضوء الأخضر بشان مشارك طارق حامد وجاهزيته لخوض مباراة الهلال.
ويسعى ضمك لإيقاف سللسة انتصارات الهلال في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.
وكانت نتيجة الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ويحتل الهلال المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطةز
فيما يتواجد ضمك في المركز السادس برصيد 34 نقطة.
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