الدوري الأوروبي - تاريخ مواجهات صلاح ضد فرق إيطاليا.. عقدة وخسارة غير مؤثرة ومثالية

الجمعة، 15 مارس 2024 - 15:40

كتب : محمد رؤوف

محمد صلاح - ليفربول

أسفرت قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي مواجهة ليفربول بتواجد الدولي المصري محمد صلاح ضد منافسه أتالانتا الإيطالي.

ولعب صلاح ضد العديد من الفرق الإيطالية في البطولات الأوروبية عامة محققا أرقاما مميزة في بعضها والعكس في البعض الآخر.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مواجهات الجناح المصري ضد الفرق الإيطالية في المنافسات الأوروبية.

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عقدة الجنوب

واجه اللاعب البالغ من العمر 31 عاما نابولي في البطولات الأوروبية عدة مرات ولم يكن سجله جيدا ضد البارتينوبي.

ولعب صلاح ضد نابولي 6 مرات، فاز مرتين وتعادل مرة وخسر 3 مرات وجميعهم في دور المجموعات.

وسجل صلاح هدفين فقط في شباك نابولي.

مواجهة قديمة

لعب صلاح ضد روما رفقة فيورنتينا في الدوري الأوروبي في دور الـ16.

وصنع هدفا ولكن لم يكن كافيا لاجتياز فريقه عقبة روما إذ خسر مباراة الذهاب 3-0 وتعادل في الإياب 1-1.

تحدي فريقه السابق

أما مع ليفربول فلعب صلاح ضد روما فريقه السابق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهنا تألق بصورة لافتة.

وأحرز الفرعون المصري هدفين وصنع مثلهما وذلك في مباراة الإياب التي فاز فيها ليفربول 5-2 بعدما خسر الذهاب 4-2.

ماذا حدث ضد أتالانتا؟

نافس صلاح فريق أتالانتا من قبل مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكن في دور المجموعات.

وفاز صلاح مرة وخسر الأخرى وسجل هدفا وصنعه مثله.

ففي المباراة الأولى من دور المجموعات خسر 2-0، بينما في المباراة الثانية سحق الفريق الإيطالي 5-0.

مثالي ضد ميلان

واجه صلاح ميلان في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات رفقة ليفربول.

وفي المباراتين تمكن صلاح من الفوز 2-1 و3-2 وسجل هدفين.

وبالتالي تعتبر مواجهة ميلان بالنسبة لصلاح مثالية إذ لم يتعادل أو يخسر مطلقا.

خسارة غير مؤثرة

مع ليفربول لعب صلاح ضد إنتر ميلان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وفاز في مباراة الذهاب 2-0 وسجل هدفا.

وفي مباراة الإياب خسر في أنفيلد بهدف دون رد ولكن لم تكن مؤثرة لأن فريقه تأهل في النهاية إلى دور الـ8.

محمد صلاح الدوري الأوروبي ليفربول نابولي روما
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