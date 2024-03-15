قرعة دوري المؤتمر - أستون فيلا يصطدم بـ ليل الفرنسي.. وفيورنتينا أمام بلزن

الجمعة، 15 مارس 2024 - 15:18

كتب : محمد مصطفى

كأس دوري المؤتمر

أسفرت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهة قوية في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية في نسختها الثالثة.

ويعد وست هام هو حامل لقب بطولة دوري المؤتمر بفوزه في المباراة النهائية على حساب فيورنتينا، فيما توج روما الإيطالي بأول نسخة من البطولة.

وأسفرت المواجهات عن التالي:

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كلوب بروج البلجيكي × باوك اليوناني

أولمبياكوس اليوناني × فنربخشة التركي

أستون فيلا الإنجليزي × ليل الفرنسي

فيكتوريا بلزن التشيكي × فيورنتينا الإيطالي

وجاءت قرعة الدور نصف النهائي كالتالي:

الفائز من (أستون فيلا الإنجليزي × ليل الفرنسي) أمام الفائز من (أولمبياكوس اليوناني × فنربخشة التركي)

الفائز من (فيكتوريا بلزن التشيكي × فيورنتينا الإيطالي) أمام الفائز من (كلوب بروج البلجيكي × باوك اليوناني)

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الفرق المذكورة أولاً.

ويقام ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر يوم 11 إبريل أما الإياب فيقام يوم 18 إبريل

أما نصف النهائي فيقام الذهاب يوم 2 مايو، والإياب 9 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 29 مايو في مدينة أثينا اليونانية، على ملعب أيك أرينا.

دوري المؤتمر فيورنتينا أستون فيلا ليل الفرنسي
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