أبطال أوروبا - تاريخ مواجهات فرق دور الـ8.. عقدة تاريخية وتحول سلاح الريمونتادا ونهائي مبكر

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية وفي نفس الوقت كلاسيكية ذكرتنا بما مضى في السنوات السابقة.

ويقام ذهاب ربع النهائي يومي 9 و 10 أبريل المقبل بينما الإياب عقب أسبوع في يومي 16 و17 أبريل.

أما نصف النهائي فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو بينما الإياب يومي 7 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

ويقدم FilGoal.com تاريخ مواجهات الفرق التي ستلاقي بعضها البعض في دور ربع النهائي.

أرسنال × بايرن ميونيخ

المباراة الأولى في ربع النهائي بين أرسنال وبايرن ميونيخ التي كانت متكررة في عهد أرسن فينجر المدير الفني السابق لجانرز وتمثل عقدة تاريخية في عدم قدرة أرسنال في تخطي بايرن في دور خروج المغلوب.

وواجه أرسنال منافسه بايرن ميونيخ 12 مباراة، وفاز في 3 مباريات وخسر 7 وتعادل مرتين.

وسجل أرسنال 13 هدفا، بينما تلقت شباكه 27 هدفا.

ولعب أرسنال ضد بايرن ميونيخ 4 مرات في دور الـ16 ضمنهم مرتين متتاليتين ولم يجتاز الفريق البافاري مطلقا.

والآن توجد عقدة أخرى لأرسنال بتواجد هاري كين في بايرن ميونيخ، إذ كان المهاجم الإنجليزي دائم التسجيل في المدفعجية وقتما كان في توتنام.

وسجل كين 14 هدفا وصنع 3 آخرين أي مساهم في 17 هدفا ضد أرسنال في 19 مباراة.

موسم 2000-2001 جمعتهما مباراتين في دور المجموعات وانتهت مباراة بالتعادل 2-2 والأخرى فاز بايرن بهدف دون رد.

موسم 2004-2005 كانت للمرة الأولى يلاقي الفريقين بعضهما في دور الـ16 وفاز بايرن في الذهاب 3-1 وخسر الإياب 1-0.

وتأهل بايرن إلى ربع النهائي في موسم 2012-2013 بعد اجتياز أرسنال في دور الـ16 بقاعدة هدف خارج الأرض، إذ انتهى الذهاب بفوز بايرن 3-1 وخسر في العودة 2-0.

وللمرة الثانية على التوالي تواجه الفريقين في موسم 2013-2014 وانتصر بايرن في الذهاب 2-0 وتعادل في العودة 1-1.

وفي موسم 2015-2016 تلاقى الفريقين في دور المجموعات وفاز أرسنال مرة 2-0 واكتسحه بايرن 5-1 في اللقاء الثاني.

أخر المواجهات كانت في دور الـ16 أيضا لكن في موسم 2016-2017 وفاز بايرن ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 5-1.

أتليتكو مدريد × بوروسيا دورتموند

مجموع المباريات بين أتليتكو مدريد وبوروسيا دورتموند 6، فاز الفريق الإسباني في 2، وانتصر الألماني في 3 وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

واحرز أتليتكو مدريد 5 أهداف، بينما سجل دورتموند 8 أهداف.

المباراة الأولى التي جمعتهما كان في دور ربع النهائي من موسم 1965-1966 وانتهى الذهاب بالتعادل 1-1 بينما فاز دورتموند في الإياب 1-0.

وفي موسم 1996-1997 لعبا الفريقان في دور المجموعات وفاز دورتموند في الأولى 1-0 وخسر الأخرى 2-1.

وأخر المواجهات كانت في دور المجموعات من موسم 2018-2019 وفاز دورتموند مرة 4-0 وانتصر أتليتكو في المباراة الثانية 2-0.

ريال مدريد × مانشستر سيتي

ربما تكون المباراة الأقوى في دور ربع النهائي أو نهائي مبكر نظرا لقوة الفريقين.

المواجهات المباشرة بينهما كانت في 10 مرات، إذ فاز ريال مدريد في 3 مباريات، وانتصر مانشستر سيتي 4 لقاءات، وسيطر التعادل 3 مرات.

وسجل الفريق الإنجليزي 17 هدفا في شباك الإسباني، بينما أحرز الملكي 14 هدفا.

وجمعهما دور نصف النهائي في 3 مرات سابقة.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات في موسم 2012-2013 وفاز ريال مدريد في المباراة الأولى 3-2 وتعادل الأخرى 1-1.

وفي موسم 2015-2016 كانت المباراة في دور نصف النهائي وانتهى الذهاب 0-0، بينما فاز الملكي في العودة 1-0.

وفي موسم 2019-2020 لعب ريال مدريد ضد سيتي في دور الـ16 وخسر ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-1.

وللمرة الثاني يجمعهما دور النصف النهائي، إذ فاز سيتي في الذهاب 4-3، وخسر في العودة 3-1.

وفي الموسم الماضي في نفس الدور تعادل ريال مدريد 1-1 في الذهاب وخسر في الإياب 4-0.

باريس سان جيرمان × برشلونة

يتذكر الجميع المباراة الشهيرة بين باريس سان جيرمان ضد برشلونة والتي انتهت 6-1 وكانت تبدو عودة الفريق الإسباني مستحيلة بعد الخسارة في الذهاب 4-0 في دور الـ16.

وكان لويس إنريكي مدربا لبرشلونة في المباراة، وحاليا يدرب باريس سان جيرمان ولذلك تحول سلاح الريمونتادا إلى الطرف الآخر.

وتعتبر المباراة التي عرفتنا على مصطلح "ريمونتادا" الشهير الآن أي العودة وأصبح دارجا بين مناقشات الجماهير.

فاز برشلونة تاريخيا على باريس في 5 مباريات، وانتصر باريس في 4 مباريات وانتهى 4 أيضا بالتعادل.

وسجل باريس 21 هدفا، بينما أحرز برشلونة 24 هدفا.

المباراة الأولى بينهما كانت في دور ربع النهائي في موسم 1994-1995 وانتهى الذهاب بالتعادل 1-1 وفاز باريس في الإياب 2-1.

وفي موسم 2012-2013 جمعهما دور ربع النهائي وانتهى الذهاب 2-2 والإياب 1-1 لكن تأهل برشلونة بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

وتواجد الفريقان في دور المجموعات موسم 2014-2015 وفاز باريس بالمباراة الأولى 3-2 وخسر الأخرى 3-1.

وفي نفس الموسم أسفرت القرعة بمواجهة بعضهما البعض في دور ربع النهائي وفاز برشلونة ذهابا وإيابا 3-1 و2-0.

وفي موسم 2016-2017 انتصر باريس على برشلونة في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 4-0، وحدثت ريمونتادا من برشلونة في الإياب إذ فاز 6-1.

وفي موسم 2020-2021 واجه برشلونة منافسه باريس في دور الـ16 أيضا ولكن خسر 4-1 في الذهاب وتعادل في الإياب 1-1.

جميع الفرق المذكورة أولا ستكون مباراة الذهاب على ملعبها.

وجاء قرعة نصف النهائي كالتالي:

الفائز من (أتليتكو مدريد × بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان × برشلونة)

الفائز من سيواجه الفائز من (أرسنال × بايرن ميونيخ) سيواجه الفائز (ريال مدريد × مانشستر سيتي)