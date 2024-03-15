مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مباراتي الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال

حدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراتي النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف" في تصريحات لـ FilGoal.com، أن مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 29 مارس، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأضاف المصدر أن كاف حدد موعد مباريات الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويدير المباراة الجنوب إفريقى توم أبو نجيل حكما للساحة.

وسبق أن أدار الحكم توم أبو نجيل، مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

كما أوضح المصدر، أن مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

وتأهل الأهلي لدور الـ8 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما حل سيمبا ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ليتأهل بفارق الأهداف على حساب الوداد المغربي.