مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مباراتي الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال

الجمعة، 15 مارس 2024 - 14:27

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - بلدية المحلة - هدف كريم فؤاد

حدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراتي النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف" في تصريحات لـ FilGoal.com، أن مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 29 مارس، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأضاف المصدر أن كاف حدد موعد مباريات الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول كواليس مكالمة كولر وحسام.. وموقف لاعبي الأهلي مران الأهلي - بدون الدوليين.. مواصلة التدريبات الجماعية سيمبا لـ في الجول: سعداء بمواجهة الأهلي.. ونسعى لحسم المباراة من الذهاب

ويدير المباراة الجنوب إفريقى توم أبو نجيل حكما للساحة.

وسبق أن أدار الحكم توم أبو نجيل، مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

كما أوضح المصدر، أن مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

وتأهل الأهلي لدور الـ8 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما حل سيمبا ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ليتأهل بفارق الأهداف على حساب الوداد المغربي.

الأهلي سيمبا كاف الاتحاد الإفريقي دوري الأبطال دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
"على ملعب الأهلي".. مصدر من كاف لـ في الجول: أمين عمر حكما لمباراة يانج أفريكانز وصنداونز بدون الثلاثي المحترف.. أول تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة غرب آسيا خبر في الجول - الفصل الأخير.. وصول الفلسطيني خالد النبريص لإتمام العودة إلى الإسماعيلي خبر في الجول - المدرب الخامس هذا الموسم.. كشري يتوصل لاتفاق لتدريب الداخلية عبد الحق بن شيخة: علينا التحضير لمواجهة الأهلي بجدية اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تسمية البطولة بـ "العاصمة الإدارية".. وملعب المباريات هيثم عرابي يكشف عبر في الجول آخر تطورات حالة أحمد رفعت المصري يعلن إصابة أحمد أيمن منصور بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
"على ملعب الأهلي".. مصدر من كاف لـ في الجول: أمين عمر حكما لمباراة يانج أفريكانز وصنداونز 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
أبطال أوروبا - تاريخ مواجهات فرق دور الـ8.. عقدة تاريخية وتحول سلاح الريمونتادا ونهائي مبكر 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مباراتي الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال 25 دقيقة | الكرة المصرية
انتهت قرعة الدوري الأوروبي - قمة إيطالية.. ومواجهة متوسطة لليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
ريليفو: فينيسيوس هدد ريال مدريد بعدم اللعب ضد فالنسيا لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
بتواجد مراهق برشلونة.. دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمعسكر مارس ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت - قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محطما أحلامه.. ليكيب: ريال يمنع مبابي من المشاركة في أولمبياد باريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما