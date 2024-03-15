بتواجد مراهق برشلونة.. دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمعسكر مارس

الجمعة، 15 مارس 2024 - 13:08

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - برشلونة

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا قائمة منتخب بلاده من أجل التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

إسبانيا

ووقع اختيار دي لا فوينتي على باو كوبارسي مدافع برشلونة البالغ من العمر 17 عاما والذي تألق في الفترة الماضية بعد صعوده للفريق الأول بقرار من تشافي هيرنانديز المدير الفني.

ويتواجد أيضا أيمريك لابورت مدافع فريق النصر وكذلك المخضرم خيسوس نافاس قائد إشبيلية البالغ من العمر 38 عاما.

أخبار متعلقة:
محطما أحلامه.. ليكيب: ريال يمنع مبابي من المشاركة في أولمبياد باريس بعد تألقه أمام سبارتا براج.. صلاح ينافس على جائزة بالدوري الأوروبي دياز: أنا مغربي 100% وسأتعلم اللغة العربية.. وهكذا سأفعل إذا سجلت في إسبانيا مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي

وأتت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون – أليكس ريميرو – ديفيد رايا

خط الدفاع: داني كارباخال – خيسوس نافاس – بيدرو بورو – باو كوبارسي – روبين لي نورماند – أيمريك لابورت – دانيل فيفيان – خوسيه جايا – أليكس جريمالدو

خط الوسط: رودري – مارتين زوبيميندي – فابيان رويز – ميكيل ميرينو – أويهان سانسيت – أليخاندرو بيانا

خط الهجوم: لامين جمال – نيكو ويليامز – داني أولمو – ميكيل أويارزابال – ألفارو موراتا – خوسيلو – جيرارد مورينو – بابلو سارابيا

وسيواجه منتخب إسبانيا وديا منافسه كولومبيا يوم 22 مارس المقبل، ثم البرازيل 26 من الشهر الجاري.

برشلونة إسبانيا تشافي هيرنانديز لويس دي لا فوينتي باو كوبارسي
نرشح لكم
مباشر قرعة الدوري الأوروبي.. من يواجه ليفربول؟ ريليفو: فينيسيوس هدد ريال مدريد بعدم اللعب ضد فالنسيا لهذا السبب انتهت - قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي محطما أحلامه.. ليكيب: ريال يمنع مبابي من المشاركة في أولمبياد باريس بعد تألقه أمام سبارتا براج.. صلاح ينافس على جائزة بالدوري الأوروبي دياز: أنا مغربي 100% وسأتعلم اللغة العربية.. وهكذا سأفعل إذا سجلت في إسبانيا مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح
أخر الأخبار
مباشر قرعة الدوري الأوروبي.. من يواجه ليفربول؟ 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريليفو: فينيسيوس هدد ريال مدريد بعدم اللعب ضد فالنسيا لهذا السبب 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتواجد مراهق برشلونة.. دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمعسكر مارس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتهت - قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
محطما أحلامه.. ليكيب: ريال يمنع مبابي من المشاركة في أولمبياد باريس ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تألقه أمام سبارتا براج.. صلاح ينافس على جائزة بالدوري الأوروبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دياز: أنا مغربي 100% وسأتعلم اللغة العربية.. وهكذا سأفعل إذا سجلت في إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما