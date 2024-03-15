بتواجد مراهق برشلونة.. دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمعسكر مارس

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا قائمة منتخب بلاده من أجل التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

باو كوبارسي النادي : برشلونة إسبانيا

ووقع اختيار دي لا فوينتي على باو كوبارسي مدافع برشلونة البالغ من العمر 17 عاما والذي تألق في الفترة الماضية بعد صعوده للفريق الأول بقرار من تشافي هيرنانديز المدير الفني.

ويتواجد أيضا أيمريك لابورت مدافع فريق النصر وكذلك المخضرم خيسوس نافاس قائد إشبيلية البالغ من العمر 38 عاما.

وأتت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون – أليكس ريميرو – ديفيد رايا

خط الدفاع: داني كارباخال – خيسوس نافاس – بيدرو بورو – باو كوبارسي – روبين لي نورماند – أيمريك لابورت – دانيل فيفيان – خوسيه جايا – أليكس جريمالدو

خط الوسط: رودري – مارتين زوبيميندي – فابيان رويز – ميكيل ميرينو – أويهان سانسيت – أليخاندرو بيانا

خط الهجوم: لامين جمال – نيكو ويليامز – داني أولمو – ميكيل أويارزابال – ألفارو موراتا – خوسيلو – جيرارد مورينو – بابلو سارابيا

وسيواجه منتخب إسبانيا وديا منافسه كولومبيا يوم 22 مارس المقبل، ثم البرازيل 26 من الشهر الجاري.