قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي

الجمعة، 15 مارس 2024 - 12:50

كتب : محمد مصطفى

دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الدور ربع النهائي والطريق للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ووالمقامة بمدينة نيون السويسرية.

وشهدت مواجهات الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، مواجهات نارية.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

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أرسنال × بايرن ميونيخ

أتليتكو مدريد × بوروسيا دورتموند

ريال مدريد × مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان × برشلونة

وجاء قرعة نصف النهائي كالتالي:

الفائز من (أتليتكو مدريد × بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان × برشلونة)

الفائز من سيواجه الفائز من (أرسنال × بايرن ميونيخ) سيواجه الفائز (ريال مدريد × مانشستر سيتي)

وتلعب الفرق المذكورة أولا مباريات الذهاب على ملعبها.

ويقام ذهاب ربع النهائي يومي 9 و 10 أبريل المقبل بينما الإياب عقب أسبوع في يومي 16 و17 أبريل.

أما نصف النهائي فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو بينما الإياب يومي 7 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

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