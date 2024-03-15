بعد تألقه أمام سبارتا براج.. صلاح ينافس على جائزة بالدوري الأوروبي

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأوروبي، بعد انتهاء مباريات إياب دور الـ16 من البطولة.

ونجح صلاح في تسجيل هدف وصنع ثلاثة آخرين، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

وفاز ليفربول بستة أهداف مقابل هدف وحيد أمام سبارتا براج التشيكي على ملعب أنفيلد، بعد الفوز ذهابا بخماسية مقابل هدف.

وينافس صلاح على الجائزة الغاني محمد قدوس لاعب ويستهام والذي ساهم في فوز فريقه بتسجيل هدفين ضمن الخماسية النظيفة على حساب فرايبورج، وتعويض الخسارة ذهابا بهدف.

كما ينافس المهاجم التشيكي باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن والذي سجل هدفين لمتصدر الدوري الألماني ويساهم في تحقيق عودة أسطورية أمام كارباج والفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة، بعد تأخر فريقه بهدفين في البداية.

ويتواجد رافييل لياو مهاجم ميلان الإيطالي بعد تسجيله هدفا وصناعة آخر في فوز فريقه أمام سلافيا براج بنتيجة 3-1.

وعاد محمد صلاح للمشاركة كأساسي مع الريدز منذ 73 يوما عندما شارك ضد نيوكاسل قبل خوض غمار أمم إفريقيا 2023 مع المنتخب والإصابة التي تعرض لها.

ودخل محمد صلاح ضمن قائمة اللاعب الأكثر ظهورا أوروبيا بقميص ليفربول، بعد وصوله للمباراة رقم 74 مع الريدز، ليرتقي للمركز العاشر.