مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي

الجمعة، 15 مارس 2024 - 10:58

كتب : FilGoal

رونالدو _ النصر

يشهد اليوم الجمعة بعض المباريات القوية خاصة في الدوري السعودي.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

تقام مباريات نارية في الدوري السعودي بتواجد فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ضد منافسه الأهلي في الجولة 24.

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وفي الدوري الإسباني يلاقي ريال سوسيداد منافسه قادش في الجولة 29.

للاطلاع على جميع المباريات من هنا

الدوري السعودي

الأهلي × النصر.. تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء وتذاع على قناة SSC Sport 1.

الطائي × الاتفاق.. تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC Sport Extra 1.

الفيحاء × الرياض.. تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على قناة SSC Sport Extra 2.

الدوري الإسباني

ريال سويداد × قادش.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة BeIn Sports 3.

الدوري الإيطالي

إمبولي × بولونيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

كولن × لايبزج.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة BeIn Sports 5.

الدوري السعودي النصر كريستيانو رونالدو الأهلي الاتفاق الدوري الإسباني
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