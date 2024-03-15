مران منتخب مصر - مشاركة 19 لاعبا في اليوم الثاني.. وحضور علام والعطار

واصل منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته في استاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب مصر للنسخة الأولى من البطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وتستضيفها مصر.

شارك في المران 19 لاعبا هم المحليين: محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد مجدي "أفشة" ومصطفي فتحي وحسين الشحات وأحمد عاطف ومحمد الشامي.

وحضر مران منتخب مصر كل من جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

🔴📸 | منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة تحت قيادة التوأم 🇪🇬 واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، تدريباته باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، وتستضيفها مصر .… pic.twitter.com/GLrr06KT2Q — EFA.eg (@EFA) March 14, 2024

مصر تستضيف بطولة "العاصمة الإدارية الودية الدولية" بمشاركة منتخبات مصر، وتونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لـFilGoal.com: "إطلاق اسم العاصمة الإدارية على البطولة الودية التي ستقام في مصر جاء نظرا لأن الفرق المشاركة ستقيم في العاصمة الإدارية".

وأوضح "قررنا ذلك لتعريف الناس بحجم الإنجاز الذي حققته مصر في تلك المنطقة".

عضو اتحاد الكرة أكمل "مباريات البطولة حتى الآن محدد لها أن تقام في استاد القاهرة، لكننا ندرس حاليا ونحاول إتمام بعض التجهيزات لاحتمالية نقلها إلى ملعب العاصمة الإدارية".

وأتم "الفرق ستصل يوم 18 مارس على أن تكون مباراتي نصف النهائي يوم 22 مارس، ثم مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 26 من الشهر ذاته".

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.