كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز الكاسح على سبارتا براج البلجيكي 6-1 في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "تي إن تي سبورتس" :" أخبرت اللاعبين قبل المباراة أننا سنلعب بهذه الحدة وهذا الإيقاع. لم أتوقع ألا نتأهل من المباراة، لم أتوقع أن أخسر 5-0 بطريقة أو بأخرى".

وأضاف "كان الأمر يتوقف علينا لتحديد جودة المباراة وبالتأكيد استمتعنا بلعب الكرة وسجلنا بعض الأهداف المذهلة مبكرا".

وأوضح "من هذه النقطة أصبحت المباراة صعبة، فكيف يمكننا الاستمرار؟ أحببت الكثير من الأشياء التي رأيتها".

وعن محمد صلاح قال: "أردنا إخراجه ولكن بوبي كلارك جلس على الأرض وقال إنه يشعر بشيء في كاحله. أتمنى ألا تكون هناك إصابة".

واختتم "مررنا بوضع صعب مع الإصابات ثم عاد اللاعبون وأخذوا فرصهم. أنا سعيد للغاية بذلك".

جل سداسية الريدز داروين نونيز في الدقيقة 7 وبوبي كلارك في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقة 10 وكودي جاكبو "هدفين" في الدقيقتين 14 و55 ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 48.

وعاد محمد صلاح للمشاركة كأساسي مع الريدز منذ 73 يوما عندما شارك ضد نيوكاسل قبل خوض غمار أمم إفريقيا 2023 مع المنتخب والإصابة التي تعرض لها.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

تلك المباراة هي رقم 74 للملك المصري مع ليفربول في المنافسات الأوروبية، حيث ارتقى للمركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في أوروبا بقميص ليفربول.