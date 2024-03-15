بوجود وصيف النسخة الماضية.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 8 من المؤتمر الأوروبي

الجمعة، 15 مارس 2024 - 01:13

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023 - 2024.

وشهد ربع النهائي وجود 3 فرق من الدوريات الـ 5 الكبرى أوروبيا، وعلى رأسها فيورنتينا وصيف النسخة الماضية.

وبحسب اللوائح بدءا من ربع النهائي يمكن لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهم البعض في تلك المرحلة.

أخبار متعلقة:
ثلاثي إيطالي وثنائي إنجليزي.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 8 من الدوري الأوروبي بمشاركة متأخرة لمصطفى وشريف.. الأخدود يفرض التعادل على الخليج في الدوري السعودي الدوري الأوروبي - سلسلة ليفركوزن لا تنكسر بفوز قاتل.. وتأهل ثنائي إيطاليا بدون الثلاثي المحترف.. أول تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة غرب آسيا

وستقام مباريات دور الـ 8 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.

وإليكم الأندية المتأهلة

أستون فيلا الإنجليزي

فيورنتينا الإيطالي

ليل الفرنسي

كلوب بروج البلجيكي

فنربخشة التركي

باوك اليوناني

أولمبياكوس اليوناني

فيكتوريا بلزن التشيكي

موعد القرعة

وتنطلق القرعة في تمام الثالثة ظهرا.

وتحدد قرعة ربع النهائي طريق البطولة حتى المباراة النهائية.

وتنقل قناة بي إن سبورتس الإخبارية مراسم القرعة والتي ستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

مواعيد الأدوار الإقصائية

ربع النهائي: الذهاب 11 أبريل - الإياب 18 أبريل

نصف النهائي: الذهاب 2 مايو - الإياب 9 مايو

النهائي: 29 مايو في مدينة أثينا اليونانية، على ملعب أيك أرينا.

فيورنتينا أستون فيلا ليل دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح ثلاثي إيطالي وثنائي إنجليزي.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 8 من الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي - سلسلة ليفركوزن لا تنكسر بفوز قاتل.. وتأهل ثنائي إيطاليا في الـ 90 الأولى منذ يناير.. صلاح ينفجر في سحق ليفربول لـ سبارتا براج وكيل مرموش: عرض ليفربول؟ لدينا خطط جيدة له.. ولا أستطيع وضعه في مقارنة مع أحد تاريخي كالعادة.. صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا في 7 مواسم متتالية الدوري الأوروبي - ميلان يكرر انتصاره على سلافيا.. وتأهل بنفيكا ومارسيليا وفوز كاسح لـ وست هام انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (6)-(1) سبارتا براج
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - مشاركة 19 لاعبا في اليوم الثاني.. وحضور علام والعطار 56 دقيقة | منتخب مصر
كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
بوجود وصيف النسخة الماضية.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 8 من المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثي إيطالي وثنائي إنجليزي.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 8 من الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة متأخرة لمصطفى وشريف.. الأخدود يفرض التعادل على الخليج في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
الدوري الأوروبي - سلسلة ليفركوزن لا تنكسر بفوز قاتل.. وتأهل ثنائي إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بدون الثلاثي المحترف.. أول تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة غرب آسيا 2 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - الفصل الأخير.. وصول الفلسطيني خالد النبريص لإتمام العودة إلى الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما