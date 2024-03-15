بوجود وصيف النسخة الماضية.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 8 من المؤتمر الأوروبي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023 - 2024.

وشهد ربع النهائي وجود 3 فرق من الدوريات الـ 5 الكبرى أوروبيا، وعلى رأسها فيورنتينا وصيف النسخة الماضية.

وبحسب اللوائح بدءا من ربع النهائي يمكن لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهم البعض في تلك المرحلة.

وستقام مباريات دور الـ 8 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.

وإليكم الأندية المتأهلة

أستون فيلا الإنجليزي

فيورنتينا الإيطالي

ليل الفرنسي

كلوب بروج البلجيكي

فنربخشة التركي

باوك اليوناني

أولمبياكوس اليوناني

فيكتوريا بلزن التشيكي

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موعد القرعة

وتنطلق القرعة في تمام الثالثة ظهرا.

وتحدد قرعة ربع النهائي طريق البطولة حتى المباراة النهائية.

وتنقل قناة بي إن سبورتس الإخبارية مراسم القرعة والتي ستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

مواعيد الأدوار الإقصائية

ربع النهائي: الذهاب 11 أبريل - الإياب 18 أبريل

نصف النهائي: الذهاب 2 مايو - الإياب 9 مايو

النهائي: 29 مايو في مدينة أثينا اليونانية، على ملعب أيك أرينا.