ثلاثي إيطالي وثنائي إنجليزي.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 8 من الدوري الأوروبي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2023 - 2024.

وشهد ربع النهائي وجود 3 فرق من إيطاليا و2 من إنجلترا.

وبحسب اللوائح بدءا من ربع النهائي يمكن لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهم البعض في تلك المرحلة.

وستقام مباريات دور الـ 8 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.

وإليكم الأندية المتأهلة

ميلان الإيطالي

ليفربول الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي

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وست هام الإنجليزي

روما الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني

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بنفيكا البرتغالي

مارسيليا الفرنسي

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موعد القرعة

يتم إجراء مراسم قرعة ربع النهائي الجمعة 15 مارس.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية ظهرا.

وتحدد قرعة ربع النهائي طريق البطولة حتى المباراة النهائية.

وتنقل قناة بي إن سبورتس الإخبارية مراسم القرعة والتي ستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

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مواعيد الأدوار الإقصائية