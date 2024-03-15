بمشاركة متأخرة لمصطفى وشريف.. الأخدود يفرض التعادل على الخليج في الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة الخليج والأخدود بنتيجة 2-2 في الجولة 24 من الدوري السعودي، في لقاء شهد مشاركة متأخرة للثنائي المصري أحمد مصطفى ومحمد شريف.

وسجل عبد الله السالم هدف الخليج الأول في الدقيقة 3 بعد عرضية فابيو مارتينيز.

وفي الدقيقة 28 سجل سعيد حمسل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني عاد الأخدود بهدفين في 5 دقائق وأدرك التعادل.

في الدقيقة 53 سجل أندريه بوركو من علامة الجزاء، وسجل أليكس كولادو التعادل في الدقيقة 85 مستغلا خطأ دفاعي فادح.

وشارك أحمد مصطفى بديلا في الدقيقة 87 لصالح الأخدود، في الدقيقة ذاتها شارك محمد شريف كبديل أيضا للخليج.

ولم تكتمل عودة الضيوف بعدما سجل لياندر توامبا هدفا قاتلا في الدقيقة 90+6 للأخدود ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

التعادل أبقى الخليج في المركز الـ 11 في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة ويأتي الأخدود في المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.