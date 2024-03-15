الدوري الأوروبي - سلسلة ليفركوزن لا تنكسر بفوز قاتل.. وتأهل ثنائي إيطاليا

وصل باير ليفركوزن للمباراة الـ 37 على التوالي بدون خسارة في جميع المسابقات الموسم الحالي بفوز قاتل على كاراباج الأذربيجاني بنتيجة 3-2 في ألمانيا.

وتأهل روما إلى ربع النهائي رغم الخسارة من برايتون بهدف دون رد بفضل فوزه برباعية ذهابا.

ووصل أتالانتا الإيطالي لربع نهائي المسابقة بالفوز على سبورتنج لشبونة بنتيجة 2-1.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2023-24 بفوز ليفربول على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 6-1.

في ألمانيا وعلى ملعب باي أرينا معقل كتيبة تشابي ألونسو كرر كاراباج مغامرته وتقدم بهدفين كما حدث ذهابا والذي انتهى بالتعادل 2-2 بعد عودة متأخرة لليفركوزن.

سجل عبد الله زبير وجونينيو ثنائية الضيوف في الدقيقتين 58 و67، رغم طرد كافاركوليف في الدقيقة 62.

استغل أصحاب الأرض النقص العددي وسجل جيرمي فيرمبونج هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 90+3 سجل باتريك تشك هدف التعادل بعد عرضية من جريمالدو.

باير ليفركوزن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/cCXjVv5VcV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2024

وكرر الأمر في الدقيقة 90+7 وخطف لفريقه بطاقة التأهل وواصل الحلم السعيد الموسم الجاري حيث يتصدر الفريق ترتيب الدوري الألماني وعلى مقربة من نصف نهائي كأس ألمانيا ولا يزال ينافس على لقب الدوري الأوروبي.

وفي إنجلترا لم يكن هدف داني ويلباك كافيا وودع برايتون الدوري الأوروبي في ظهوره القاري الأول مبكرا على يد روما الذي انتصر ذهابا بقيادة دانيلي دي روسي برباعية دون مقابل.

ولأول مرة في تاريخ روما يتأهل الفريق لربع نهائي المسابقات الأوروبية في 4 مواسم متتالية.

وخطف أتالانتا بصعوبة بطاقة التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي متفوقا على سبورتنج لشبونة بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 1-1 في البرتغال.

تقدم بيدرو جونسفاليس للضيوف في إيطاليا في الدقيقة 33.

وفي بداية الشوط الثاني سجل أديمولا لوكمان هدف التعادل في الدقيقة 46.

وقبل مرور ربع ساعة على بداية الشوط الثاني أضاف جانلويكا سكاماكا الهدف الثاني من صناعة أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 59 ليخطف الفريق الإيطالي بطاقة التأهل لربع النهائي.