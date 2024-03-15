بدون الثلاثي المحترف.. أول تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة غرب آسيا

أدى المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني تدريبه الأول اليوم بملعب بالعاصمة الإدارية ضمن الاستعدادات لخوض بطولة غرب آسيا الدولية.

وتقام البطولة في السعودية ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

ويغادر المنتخب القاهرة يوم الاثنين المقبل إلى مدينة الأحساء لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي.

ويلتقي الفائز من مصر والإمارات مع الفائز من لقاء العراق وأستراليا فى نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هم: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.

ويسبق البعثة إلى السعودية محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان على ملاعب التدريب وأماكن الإقامة.

وشارك فى تدريب اليوم كل اللاعبين باستثناء المحترفين الثلاثة : عمر فايد وبلال مظهر ومصطفي اشرف المقرر انضمامهم يوم 17 مارس.

القائمة: علي الجابري وحمزة علاء و محمد سيحا فى حراسة المرمي، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد المغربي وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد عيد وأحمد محمود فى خط الدفاع ، ومحمود صابر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد عاطف ومصطفى سعد وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وإبراهيم عادل فى خط الوسط وأسامة فيصل ونادر فرج فى الهجوم .