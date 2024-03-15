خبر في الجول - الفصل الأخير.. وصول الفلسطيني خالد النبريص لإتمام العودة إلى الإسماعيلي

الجمعة، 15 مارس 2024 - 00:19

كتب : عمرو نبيل

خالد النبريص

يستعد الإسماعيلي لكتابة السطر الأخير في أزمته مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص.

خالد النبريص

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب الفلسطيني خالد النبريص وصل إلى الإسماعيلية للتعاقد مع الدراويش.

وانتقل اللاعب مع أسرته بالكامل، حيث سيتكفل النادي بتكاليف الإقامة.

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النبريص هو لاعب سابق للإسماعيلي وكان محور أزمة مستحقات متأخرة تم الإعلان عن حلها قبل أيام.

وأوضح الإسماعيلي أنه تم التوصل لاتفاق اللاعب باستكمال تعاقده مع الفريق على أن يتنازل عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع خالد النبريص لأول مرة منذ نوفمبر الماضي".

وأضاف "سيحصل على 100 ألف دولار لتسوية مستحقاته المتأخرة من أصل 550 ألف دولار".

وانضم النبريص لصفوف الإسماعيلي في يناير 2022 قادما من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026.

وشارك للمرة الأخيرة مع الدراويش في ديسمبر 2022 كبديل ضد سيراميكا كليوباترا.

وكان الإسماعيلي قد حل أزمة القيد في يناير الماضي وضم 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وكتيبة إيهاب جلال.

خالد النبريص الإسماعيلي الدوري المصري
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