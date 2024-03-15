طارق يحيى يكشف موعد حسم مستقبله مع إيسترن كومباني
الجمعة، 15 مارس 2024 - 00:08
كتب : إبراهيم رمضان
كشف طارق يحيى المدير الفني لفريق إيسترن كومباني عن خطوته المقبلة.
وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سأحسم مستقبلي مع إيسترن كومباني بعد نهاية الموسم الجاري".
وأوضح "هدفنا كان البقاء في دوري الدرجة الثانية ب، خاصة أنني توليت تدريب الفريق في ظل احتلاله لمركز متأخر والنادي يعاني من إيقاف القيد".
ويحتل إيسترن كومباني المركز السابع في مجموعة القاهرة والقناة (ب) التي تضم 9 فرق.
وضمن إيسترن كومباني البقاء برصيد 14 نقطة من 15 مباراة قبل لعب المباراة الأخيرة.
ويأتي ذلك لأن الهابط الوحيد من المجموعة قد تحدد بالفعل، حيث يحتل بورتو السويس المركز التاسع والأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.
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