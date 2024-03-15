في الـ 90 الأولى منذ يناير.. صلاح ينفجر في سحق ليفربول لـ سبارتا براج

في ليلة عودة محمد صلاح للمشاركة الأساسية، سحق ليفربول ضيفه سبارتا براج التشيكي بستة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل سداسية الريدز داروين نونيز في الدقيقة 7 وبوبي كلارك في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقة 10 وكودي جاكبو "هدفين" في الدقيقتين 14 و55 ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 48.

وعاد محمد صلاح للمشاركة كأساسي مع الريدز منذ 73 يوما عندما شارك ضد نيوكاسل قبل خوض غمار أمم إفريقيا 2023 مع المنتخب والإصابة التي تعرض لها.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

تلك المباراة هي رقم 74 للملك المصري مع ليفربول في المنافسات الأوروبية، حيث ارتقى للمركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في أوروبا بقميص ليفربول.

طوفان البداية

انطلاقة ليفربول الأولى شهدت 3 أهداف متتالية بين الدقيقتين 7 و10، ووصلت إلى 4 أهداف في أول 14 دقيقة إجمالا.

البداية أتت مع داروين نونيز بعد عرضية من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 8 أضاف بوبي كلارك الهدف الثاني سريعا بعد أن قطع صلاح الكرة من الدفاع أثناء التحضير لتصل إلى صاحب الهدف ويسجل.

سريعا رد كلارك الهدية بقطع الكرة من الدفاع ومنحها لصلاح ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 10.

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وفي الدقيقة 14 صنع صلاح مجددا ليسجل كودي جاكبو هدف ليفربول الرابع.

وسجل بيليكو بيرمانسيفيتش هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 42.

الحفل مستمر على استحياء

بين الشوطين أتى كوستاس تسيميكاس وجيمس ماكونيل وهارفي إليوت بدلا من جو جوميز وواتارو إندو وداروين نونيز.

وفي الدقيقة 48 سجل سوبوسلاي خامس الأهداف بصناعة صلاح الثالثة في المباراة.

السادس أتى بتوقيع جاكبو بعد لمسه لتسديدة هارفي إليوت في الدقيقة 55.

وأتى فيرجيل فان دايك بدلا من جاريل كوانساه في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 74 حل ماتيوس موسيالوفسكي بدلا من بوبي كلارك.

وأخيرا في الدقيقة 90 سجل كودي جاكبو الهدف السابع ولكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

بذلك يحسم ليفربول تأهله بكل قوة إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 11-2، بعد فوزه ذهابا 5-1.

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