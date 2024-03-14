كرة يد - منتخب مصر ينتصر على اليابان وديا قبل لقاء فرنسا

الخميس، 14 مارس 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

حقق منتخب مصر لـ كرة اليد الفوز بنتيجة 37-30 على نظيره الياباني وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في فرنسا خلال شهر مارس الجاري يتخلله مباراتين وديتين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 19-17.

وفي الشوط الثاني تعزز التقدم بنتيجة 18-13 لتنتهي المباراة بنتيجة 18-13.

وسيلتقي منتخب مصر مع فرنسا يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس وديا.

وضمت قائمة منتخب مصر فى فرنسا كل من: محمد عصام الطيار - كريم هنداوي - محمد علي - أحمد هشام "سيسا" - مازن رضا - عبد الرحمن فيصل - علي زين - يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد سامح - يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان - محمد سند - عمر خالد "كاستلو" - إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب المصرى كل من: خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمد شوقى طبيب الفريق.

منتخب مصر لكرة اليد مصر يد
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