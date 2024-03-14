تاريخي كالعادة.. صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا في 7 مواسم متتالية

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

ويشارك صلاح أساسيا ضد سبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وعاد صلاح للمشاركة كأساسي مع الريدز منذ 73 يوما عندما شارك ضد نيوكاسل قبل خوض غمار أمم إفريقيا 2023 مع المنتخب والإصابة التي تعرض لها.

وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وأصبحت تلك المباراة رقم 74 له مع ليفربول في المنافسات الأوروبية، وارتقى للمركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في أوروبا بقميص ليفربول.

نغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا 💪 رجل ليفربول الأول يواصل تحطيم الأرقام القياسية 🔥 محمد صلاح يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي. 👑 pic.twitter.com/1My2k9CiQp — FilGoal (@FilGoal) March 14, 2024

وإليكم سجل أهداف صلاح في الموسم السبعة بقميص الريدز:

موسم 2017-18: 44 هدفا في 52 مباراة

موسم 2018-19: 27 هدفا في 52 مباراة

موسم 2019-20: 23 هدفا في 48 مباراة

موسم 2021-22: 31 هدفا في 51 مباراة

موسم 2021-22: 31 هدفا في 51 مباراة

موسم 2022-23: 30 هدفا في 51 مباراة

موسم 2023-24: 20 هدفا في 30 مباراة.. والموسم مستمر

⏰7' ليفربول 1-0 سبارتا براج ⏰8' ليفربول 2-0 سبارتا براج ⏰10' ليفربول 3-0 سبارتا براج ⏰14' ليفربول 4-0 سبارتا براج ليفربول لا يعرف التفاهم على ملعب أنفيلد 🏟️🔥#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/KdMAHAKRr8 — FilGoal (@FilGoal) March 14, 2024

ويكتسح ليفربول ضيفه برباعية في أول 14 دقيقة، حيث صنع صلاح ثنائية وسجل هدفا.

ورفع صلاح رصيده لـ 4 أهداف في الدوري الأوروبي الموسم الجاري وصنع 3 بقميص الريدز.