تاريخي كالعادة.. صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا في 7 مواسم متتالية

الخميس، 14 مارس 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برينتفورد

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

ويشارك صلاح أساسيا ضد سبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وعاد صلاح للمشاركة كأساسي مع الريدز منذ 73 يوما عندما شارك ضد نيوكاسل قبل خوض غمار أمم إفريقيا 2023 مع المنتخب والإصابة التي تعرض لها.

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وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وأصبحت تلك المباراة رقم 74 له مع ليفربول في المنافسات الأوروبية، وارتقى للمركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في أوروبا بقميص ليفربول.

وإليكم سجل أهداف صلاح في الموسم السبعة بقميص الريدز:

موسم 2017-18: 44 هدفا في 52 مباراة

موسم 2018-19: 27 هدفا في 52 مباراة

موسم 2019-20: 23 هدفا في 48 مباراة

موسم 2021-22: 31 هدفا في 51 مباراة

موسم 2021-22: 31 هدفا في 51 مباراة

موسم 2022-23: 30 هدفا في 51 مباراة

موسم 2023-24: 20 هدفا في 30 مباراة.. والموسم مستمر

ويكتسح ليفربول ضيفه برباعية في أول 14 دقيقة، حيث صنع صلاح ثنائية وسجل هدفا.

ورفع صلاح رصيده لـ 4 أهداف في الدوري الأوروبي الموسم الجاري وصنع 3 بقميص الريدز.

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