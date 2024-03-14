الدوري الأوروبي - ميلان يكرر انتصاره على سلافيا.. وتأهل بنفيكا ومارسيليا وفوز كاسح لـ وست هام

الخميس، 14 مارس 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

تأهل ميلان لربع نهائي الدوري الأوروبي بتكرار الفوز على سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ 16.

وكان الروسونيري انتصر ذهابا بنتيجة 4-2 في إيطاليا وكرر الفوز إيابا في التشيك بنتيجة 3-1.

وكما مباراة الذهاب خاض لاعبو الفريق التشيكي اللقاء منقصوين منذ البداية بسبب حالة طرد إثر تدخل عنيف.

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وتعرض القائد توماس هولس للفريق التشيكي للطرد عقب العودة لتقنية الفيديو عقب تدخل عنيف على قدم دافيدي كالابريا قائد ميلان.

وفي الدقيقة 21 خرج مايك ماينيان بسبب الإصابة وعوضه ماركو سبورتيلو في حراسة المرمى.

وتقدم لميلان في الدقيقة 33 كريستيان بوليسيتش بعدما حوّل عرضية رافائيل لياو في الشباك.

وبعد 3 دقائق وإثر تمريرة ثنائية بين رافائيل لياو وثيو هيرنانديز أرسل الفرنسي عرضية أرضية أودعها الإنجليزي روبن لوفتس تشك في الشباك.

وفي الدقيقة 45+6 وبتصويبة بعيدة المدى مقوسة سجل لياو هدف ميلان الثالث.

وقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف شرفي بتسديدة قوية من ماتي يوراسك في الدقيقة 86.

وتأهل ميلان لربع النهائي بالفوز إجمالا بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

وحقق وست هام أكبر فوز له أوروبيا بالفوز على فرايبورج الألماني بنتيجة 5-0 في إياب دور الـ 16.

وسجل أهداف بطل دوري المؤتمر الموسم الماضي كل من: لوكاس باكيتا وجارود بوين وآرون كريسويل ومحمد قدوس (2).

وخطف بنفيكا البرتغالي بطاقة التأهل من اسكتلندا على حساب رينجرز بالفوز بنتيجة 1-0 بفضل هدف سجله رافا سليفا عقب مجهود فردي وانفراد من قبل منتصف الملعب إثر مرتدة سريعة قادها أنخيل دي ماريا.

وتأهل نسور البرتغال بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بعدما تعادلا في ملعب دا لوش بنتيجة 2-2 ذهابا.

ولم يستطع فياريال قلب الطاولة على مارسيليا واكتفى بالفوز بنتيجة 3-1.

وتأهل فريق الجنوب الفرنسي بفضل فوزه بنتيجة 4-0 ذهابا في ملعب فيلودروم.

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