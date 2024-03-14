انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (6)-(1) سبارتا براج
الخميس، 14 مارس 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وسبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.
الذهاب انتهى بتفوق ليفربول بنتيجة 5-1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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ق 90 جاكبو يسجل السابع ولكن يلغى بداعي التسلل
ق 74 ماتيوس موسيالوفسكي بدلا من بوبي كلارك
ق 66 فيرجيل فان دايك بدلا من جاريل كوانساه
ق 55 جووووول سادس من كودي جاكبو.. تسديدة من إليوت لمسها جاكبو في الطريق وسجل السادس
ق 48 جووووول سوبوسلاي يسجل الخامس وصلاح يصنع للمرة الثالثة في نفس المباراة
ق 46 كوستاس تسيميكاس وجيمس ماكونيل وهارفي إليوت بدلا من جو جوميز وواتارو إندو وداروين نونيز
استراحة
ق 42 جوووول شرفي من بيليكو بيرمانسيفيتش
ق 36 ماذا فعلت يا داروين؟ صلاح يمرر للأوروجواياني أمام المرمى مباشرة والأخير يطيح بها في السماء
ق 14 جووووول صلاح يصنع الرابع وكودي جاكبو ينهيه بلمسة واحدة في الشباك
ق 10 جووووول محمد صلاح يسجل الثالث سريعا بعد قطع كلارك للكرة من الدفاع في التحضير
ق 8 جوووول بوبي كلارك يسجل أثناء إعادة الهدف الأول! صلاح يقطع الكرة أثناء التحضير وتصل لكلارك ليجسل
ق 7 جوووول داروين يسجل الأول بعد عرضية من سوبوسلاي وتسديدة متقنة من الأوروجواياني
بداية اللقاء