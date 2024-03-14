انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (6)-(1) سبارتا براج

الخميس، 14 مارس 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

ليفربول ضد لوتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وسبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

الذهاب انتهى بتفوق ليفربول بنتيجة 5-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 90 جاكبو يسجل السابع ولكن يلغى بداعي التسلل

ق 74 ماتيوس موسيالوفسكي بدلا من بوبي كلارك

ق 66 فيرجيل فان دايك بدلا من جاريل كوانساه

ق 55 جووووول سادس من كودي جاكبو.. تسديدة من إليوت لمسها جاكبو في الطريق وسجل السادس

ق 48 جووووول سوبوسلاي يسجل الخامس وصلاح يصنع للمرة الثالثة في نفس المباراة

ق 46 كوستاس تسيميكاس وجيمس ماكونيل وهارفي إليوت بدلا من جو جوميز وواتارو إندو وداروين نونيز

استراحة

ق 42 جوووول شرفي من بيليكو بيرمانسيفيتش

ق 36 ماذا فعلت يا داروين؟ صلاح يمرر للأوروجواياني أمام المرمى مباشرة والأخير يطيح بها في السماء

ق 14 جووووول صلاح يصنع الرابع وكودي جاكبو ينهيه بلمسة واحدة في الشباك

ق 10 جووووول محمد صلاح يسجل الثالث سريعا بعد قطع كلارك للكرة من الدفاع في التحضير

ق 8 جوووول بوبي كلارك يسجل أثناء إعادة الهدف الأول! صلاح يقطع الكرة أثناء التحضير وتصل لكلارك ليجسل

ق 7 جوووول داروين يسجل الأول بعد عرضية من سوبوسلاي وتسديدة متقنة من الأوروجواياني

بداية اللقاء

ليفربول سبارتا براج الدوري الأوروبي محمد صلاح
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