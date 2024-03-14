هندرسون: الدوري السعودي لم يناسبني.. وسعيد في مشروع أياكس

الخميس، 14 مارس 2024 - 20:46

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون

أبدى جورادن هندرسون لاعب أياكس الهولندي الحالي والاتفاق السعودي السابق ندمه على خوض التجربة الاحترافية في الدوري السعودي.

وانضم الدولي الإنجليزي لأياكس في صفقة انتقال حر بسوق الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ تعاقده مع الاتفاق.

وقال جوردان هندرسون لصحيفة "بارول" الهولندية: "كل شخص لديه رأي، البعض يكون أحد من الآخر، لكن الناس لا تعرف القصة كاملة، أنا فقط من أعلم ذلك".

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وتابع "طيلة 5 أشهر في السعودية تعلمت الكثير بشأني، ما هي طموحاتي؟ لماذا ألعب كرة القدم فعليا؟ كرة القدم تجري في دمي، الدوري السعودي يتطور وسيصبح أكبر لكن لم يناسبني في ذلك الوقت".

وأضاف "ارتكبت خطأً بالذهاب هناك، أنا سعيد هنا فسعيي مشروع أياكس".

وواصل "أعيش من أجل الليالي الأوروبية مثل اللعب ضد أستون فيلا، أريد تقديم مفاجأة كبيرة لزملائي".

وأتم "عندما يطلق المشجعون صافراتهم عليّ هذا يعطني حافزا إضافيا، وإثبات أن الانتقادات خاطئة هو أمر معتاد في مسيرتي".

ويستعد أياكس لمواجهة أستون فيلا في إياب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي بعد نهاية لقاء الذهاب في هولندا بالتعادل بدون أهداف.

ووقع هندرسون على عقد يمتد حتى يونيو 2026. ويرتدي القميص رقم 6 مع العملاق الهولندي.

ويأتي رحيله عن الدوري السعودي بعد ستة أشهر فقط قضاها مع نادي الاتفاق.

وشارك هندرسون في 17 مباراة مع الاتفاق في الدوري السعودي وصنع أربعة أهداف.

لاعب الوسط المخضرم البالغ 33 عاما شارك في 7 مباريات بقميص أياكس دون أن يسجل أو يصنع حتى الآن.

جوردان هندرسون أياكس الاتفاق الدوري السعودي
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