تمديد عقد مدرب بلجيكا حتى كأس العالم 2026

الخميس، 14 مارس 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الخميس تمديد عقد دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا لمدة عامين.

وبذلك سيستمر على رأس منتخب الشياطين الحمر حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان تيديسكو قد تولى مهمة تدريب منتخب بلجيكا خلفا للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بعد توديع كأس العالم 2022 من الدور الأول.

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المدرب الألماني الإيطالي قاد المنتخب البلجيكي للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خلال رحلة تأهله لبطولة يورو 2024.

البالغ من العمر 38 عاما قاد بلجيكا في 10 مباريات إلى الآن، ولم يذق طعم الخسارة.

يذكر أن تيديسكو دخل في خلافات مع تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، ومن المتوقع عدم مشاركته في يورو 2024 في حالة عدم حل المشاكل.

حارس مرمى ريال مدريد يلعب مع منتخب بلجيكا منذ عام 2011 وخاض بقميصه 102 مباراة دولية وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.

ويتواجد منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة بيورو 2024 بجوار سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق.

بلجيكا دومينيكو تيديسكو
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